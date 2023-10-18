Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 октября: 6 002,9902 руб/1 г золота и 70,7200/1 г серебра ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 002,9902 руб.

1 грамм серебра - 70,7200 руб.

1 грамм платины - 2 763,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 552,2500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3298 р. (0,52%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6600 р. (2,40%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9399 р. (0,29%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6101 р. (0,47%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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