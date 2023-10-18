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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 октября: 6 002,9902 руб/1 г золота и 70,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 002,9902 руб.
  • 1 грамм серебра - 70,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 763,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 552,2500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3298 р. (0,52%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6600 р. (2,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9399 р. (0,29%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,6101 р. (0,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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