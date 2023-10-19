ПСБ: Слабый спрос на аукционах Минфина негативно сказался на длинных ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера рынок ОФЗ негативно отреагировал на публикацию аналитиков ЦБ относительно высоких инфляционных рисков – кривая госбумаг скорректировалась вверх на 9-13 б.п. (12,46% по 3-летним ОФЗ и 12,31% по 10-летним).

Дополнительным фактором давления на котировки длинных госбумаг стал слабый спрос на аукционах Минфина, в результате чего доходность 10-летки достигла максимума с марта 2022 г. Министерство вчера предложило к размещению 15- и 18-летние выпуски классических госбумаг – суммарный спрос на аукционах составил только 26 млрд руб. при объеме размещения 11 млрд руб.

Рубль также продолжает консолидироваться выше отметки 97 руб./долл., что также пока не дает дополнительного позитивного импульса котировкам госбумаг.

В целом, пока цикл повышения ключевой ставки не завершен продолжаем отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой при отсутствии идей в классических ОФЗ.