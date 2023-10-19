Комментарии

ПСБ: Слабый спрос на аукционах Минфина негативно сказался на длинных ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера рынок ОФЗ негативно отреагировал на публикацию аналитиков ЦБ относительно высоких инфляционных рисков – кривая госбумаг скорректировалась вверх на 9-13 б.п. (12,46% по 3-летним ОФЗ и 12,31% по 10-летним).

Дополнительным фактором давления на котировки длинных госбумаг стал слабый спрос на аукционах Минфина, в результате чего доходность 10-летки достигла максимума с марта 2022 г. Министерство вчера предложило к размещению 15- и 18-летние выпуски классических госбумаг – суммарный спрос на аукционах составил только 26 млрд руб. при объеме размещения 11 млрд руб.

Рубль также продолжает консолидироваться выше отметки 97 руб./долл., что также пока не дает дополнительного позитивного импульса котировкам госбумаг.

В целом, пока цикл повышения ключевой ставки не завершен продолжаем отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой при отсутствии идей в классических ОФЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
От спецпроекта до ивента. Как Собака.ru помогает нестандартно информировать клиентов
«Фокус на коллаборации». Как прошел бизнес-интенсив «Новый босс» в Иркутске
10 октября в Иркутске пройдет бизнес-форум «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги