ПСБ: Ждем новых попыток индекса МосБиржи пойти выше, успешность которых, впрочем, по-прежнему под вопросом

Акции

Ждем новых попыток индекса МосБиржи пойти выше, успешность которых, впрочем, по-прежнему под вопросом. Целевым на четверг по индексу видится диапазон 3230-3280 пунктов

Облигации

Слабый спрос на аукционах Минфина негативно сказался на длинных ОФЗ



В фокусе

Нефтяные фишки продолжают ралли



Акции ЛУКОЙЛа пробили вчера круглый уровень 7500 руб. и обновили исторический максимум (7535 руб.) на фоне новостей о том, что СД 26 октября рассмотрит вопрос по дивидендам. ЛУКОЙЛ - наш фаворит в нефтегазе, тактически ждем похода акций к «круглому» уровню 8000 руб. По дивидендам ожидаем 570 руб./акцию, доходность 7,6%.



Акции Роснефти вчера обновили максимум с начала февраля 2022 г. на фоне позитивного сантимента на рынке нефти. Результаты за 1П 2023 оказались отличными, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во 2 кв. 2П 2023 для Роснефти будет еще более позитивным за счет высоких цен на нефть и слабого рубля. Дивидендную доходность по году ожидаем на уровне 11-12%. Тактически бумага будет стремиться к «круглому» уровню в 600 руб./акцию.

Россиискии рынок акции

В среду индекс МосБиржи предпринял попытку преодолеть отметку 3250 пунктов, но во второй половине дня растерял все внутридневные приобретения, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня. Преимущественно ростом завершили торги акции нефтегазового сектора, причем при заметном росте торговой активности. В остальных секторах преобладала негативная динамика котировок, вызванная ухудшением внешнего фона и затянувшейся консолидацией рубля, повышающей краткосрочные риски по рынку.

Акции «нефтянки» поддержали очередной подъем нефтяных котировок и корпоративные новости, подкрепляющие дивидендные ожидания. Так, акции ЛУКОЙЛА в ходе торгов обновили исторические максимумы, «префы» Транснефти получили поддержку от данных о кратном росте чистой прибыли по РСБУ за 9 мес., до 190 млрд руб. Обновили ценовые рекорды бумаги Газпром нефти, а Роснефти – пики года.

Неплохо смотрелись и отдельные бумаги в металлургическом секторе: сохранился объемный спрос на Мечел и ТМК, бенефициаров развития сотрудничества с Азией, подросли Полиметалл и Полюс при поддержке дорожающих драгметаллов. Учитывая высокий среднесрочный потенциал роста цен на золото, последние 2 бумаги выглядят фундаментально очень привлекательно, - мы рекомендуем инвесторам иметь их в портфелях.

Из прочих историй роста отметим продолжение инерционного подъема «префов» Ростелекома и Самолета, а также менее ликвидных бумаг потребсектора – внушительно подорожали бумаги Русагро и Черкизово, - являющиеся также хорошей ставкой на рост товарооборота с Китаем.

Из скорректировавших после роста предыдущих дней бумаг выделим в первую очередь откат акций Сбербанка, МосБиржи, Магнита и Северстали, а также транспортных компаний. А вот Газпром и ряд «фишек» снижались второй день подряд. В аутсайдерах дня оказались акции Алроса, впрочем, по техническим причинам – они начали торговаться без учета промежуточных дивидендов. А также - остающаяся под гнетом фиксации прибыли после выхода на биржу Астра.

Учитывая крепость рынка нефти и «идейность» нефтегазового сектора при отсутствии явных триггеров для продаж других «фишек», полагаем, что сегодня на рынок акций может вернуться сдержанный оптимизм. Ждем новых попыток индекса МосБиржи пойти выше, успешность которых, впрочем, по-прежнему под вопросом. Целевым на четверг по индексу видится диапазон 3230-3280 пунктов.



Российский рынок облигации

Вчера рынок ОФЗ негативно отреагировал на публикацию аналитиков ЦБ относительно высоких инфляционных рисков – кривая госбумаг скорректировалась вверх на 9-13 б.п. (12,46% по 3-летним ОФЗ и 12,31% по 10-летним).

Дополнительным фактором давления на котировки длинных госбумаг стал слабый спрос на аукционах Минфина, в результате чего доходность 10-летки достигла максимума с марта 2022 г. Министерство вчера предложило к размещению 15- и 18-летние выпуски классических госбумаг – суммарный спрос на аукционах составил только 26 млрд руб. при объеме размещения 11 млрд руб.

Рубль также продолжает консолидироваться выше отметки 97 руб./долл., что также пока не дает дополнительного позитивного импульса котировкам госбумаг.

В целом, пока цикл повышения ключевой ставки не завершен продолжаем отдавать предпочтение облигациям с плавающей ставкой при отсутствии идей в классических ОФЗ.



Корпоративные и экономические события

Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 9 мес. выросла в 4,2 раза, до 190,6 млрд руб. - отчет



Чистая прибыль "Транснефти" за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в в отчете компании.

Выручка выросла на 7,2% до 884 млрд руб., себестоимость увеличилась на 9,5%, до 777,8 млрд руб. При этом коммерческие расходы снизились в 3 раза и составили 5,8 млрд руб.



Наше мнение: результаты компании по прибыли сильные, но кратный рост носит «бумажный» характер и обусловлен получением значительных прочих доходов - скорее всего, это курсовые разницы и переоценка финвложений. Темпы роста выручки ниже темпов роста себестоимости, что давит на рентабельность. Напомним, что дивидендной базой служит отчетность по МСФО, и прибыль будет очищена от «бумажных» факторов. Мы полагаем, что инвесторы могут настраиваться на дивиденды порядка 21000 руб./акцию, доходность 14%.



ММК сократил производство стали в 3 кв. на 3%, продажи сохранились на уровне 2 кв.



ММК представил операционные результаты за 3 кв. и 9 мес. Относительно 2 кв. производство стали сократилось, но г/г выросло на 11,4%. Сокращение по сравнению со 2 кв. временное - из-за ремонта прокатного оборудования была снижена потребность в стали. Производство чугуна выросло как кв/кв на 1,7%, так и г/г - на 13,2%. Продажи товарной металлопродукции в 3 кв. сохранились на уровне 2 кв., а г/г выросли на 10,9%. На премиальную продукцию в 3 кв. пришлось 43,7% против 43,7% во 2 кв. Отмечается высокий спрос на х/к прокат и прокат с полимерным и оцинкованным покрытием со стороны автомобилестроительной отрасли и производства стройматериалов и металлообработки.



Наше мнение: результаты скорее оцениваем нейтрально, но положительным моментом является тот факт, что ММК демонстрирует определенную стабильность на внутреннем рынке. В 4 кв. будет сезонное замедление спроса со стороны строительного сектора, но мы ждем, что автомобилестроительная отрасль это компенсирует. На производстве ММК запланирован капитальный ремонт в сл.квартале, поэтому возможности по выпуску будут ограничены. Наша цель по бумагам ММК на горизонте 12 мес. - 60 руб.



Магнит выкупит 100% маркетплейса KazanExpress



Ритейлер Магнит договорился о приобретении 100% маркетплейса KazanExpress, говорится в сообщении компании.

На базе актива будет запущен собственный маркетплейс ритейлера под названием "Магнит Маркет".

Стоимость сделки не раскрывается, однако указывается, что ее финансирование планируется из собственных средств. Сделка подлежит согласованию ФАС РФ, отметили в Магните.



Наше мнение: данная сделка будет логичным шагом в стратегии развития Магнита в сегменте e-commerce. Ретейлер получит всю инфраструктуру маркетплейса, что позволит в кратчайшие сроки провести интеграцию. Это более выгодно, чем создавать «с нуля», учитывая дефицит коммерческих/складских площадей. Для бумаг Магнита это в перспективе может стать дополнительным драйвером.



10,25 руб. на акцию: ВУШ Холдинг объявил о выплате дивидендов



Совет директоров Вуш Холдинга рекомендовал выплату дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рублей за акцию (дивидендная доходность — 4,5%). Всего на выплату дивидендов компания может направить 1,14 млрд руб. Датой дивидендной отсечки является 4 декабря.



Наше мнение: решение компании ожидаемое. Холдинг активно расширяет географию присутсвия, демонстрируя высокую рентабельность и рост доли на рынке кикшеринга. Кроме того, по итогам I полугодия ВУШ показал позитивные результаты— чистая прибыль по итогам периода составила 1,3 млрд руб. (+228% г/г), чистый долг/EBITDA — 1,2. Ранее мы рекомендовали ВУШ в качестве интересной бумаги роста на российском рынке. По итогам 9 месяцев мы также ожидаем сильных финансовых показателей компании на фоне успешных операционных результатов: по итогам января-сентября ВУШ показал рост числа зарегистрированных пользователей на 73% (до 19,6 млн аккаунтов), поездок — на 97% (до 89,6 млн, доля ВУШ по количеству поездок в России составила около 50%), флота — на 79% (до 146,5 тыс. устройств).