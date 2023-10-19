Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 19 октября: 97,3724 руб/доллар США и 102,9059 руб/евро

ЦБ РФ с 19 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 97,3724 руб.
  • 1 евро - 102,9059 руб.
  • 10 китайских юаней - 132,8810 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0266 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1532 р. (0,15%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0260 р. (0,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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