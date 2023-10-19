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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 октября: 6 036,4102 руб/1 г золота и 71,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 036,4102 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,0000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 801,8799 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 553,2200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,4198 р. (0,56%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3199 р. (1,39%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9700 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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