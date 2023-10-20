ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может подрасти и достичь 3280 пунктов

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам вечерней сессии четверга индекс МосБиржи показал незначительный рост, прибавив 0,3% и завершив торги у 3258 пунктов. Повышение рынка происходило при снижении торговой активности, указывающей на неуверенность инвесторов в устойчивости текущих позиций экспортных секторов и рынка в целом в условиях тяготеющего к укреплению рубля и опасений роста ключевой ставки.

Так, несмотря на дальнейшее повышение цен на нефть «фишки» нефтегазового сектора преимущественно взяли паузу в росте, понеся умеренные потери. Исключение составили лишь продолжившие обновлять максимумы акции Роснефти, поддержанные новостями с визита правительственной делегации в КНР о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере. А также сумевший удержаться в «плюсе» Газпром, на новости об увеличении объемов поставок по Силе Сибири в этом году.

Смогли показать небольшой рост акции металлургов, финансового и потребительского секторов, благодаря точечному спросу ключевых бумаг.

В металлургическом секторе продолжилось ралли в акциях Мечела, выведшее котировки обыкновенных бумаг на максимумы с апреля 2012 года, заметно повысился интерес к акциям Распадской, а также НорНикеля и Полиметалла. А вот акции Северстали, ММК и ТМК – подпали под давление фиксации краткосрочной прибыли.

В акциях банков выделим неплохое повышение бумаг TCS Group, сумевших оттолкнуться от 50-дневной средней и вернуться на максимумы с середины сентября, умеренным ростом завершили торги Сбербанк и ВТБ. В потребсекторе, несмотря на смешанную динамику ключевых бумаг, продолжили хорошо смотреться «идейные» Магнит и Русагро. Отметим и оживление спроса на Fixprice.

А в лидерах роста среди ключевых секторов оказались акции Интернет-компаний, большинство из которых показало уверенный рост, ведомый бумагами Headhunter и Яндекс. Из прочих бумаг отметим резкий отскок в ФСК-Россети и возвращение объемных покупок в автопроизводителях – Соллерс и КАМАЗ уверенным рывком отыграли потери октября. В аутсайдерах дня оказались акции перевозчиков во главе с НМТП и ДВМП.

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к росту, но, скорее, столь же сдержанному: консолидация рубля и обилие значимых событий следующей недели, (в их числе как дивидендные новости, так и заседание ЦБ) в условиях слабости мировых рынков способны побудить инвесторов не предпринимать активных действий в последний день недели. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3240-3280 пунктов.

Полагаем, что сегодня спрос сохранится на менее ликвидные «идейные» бумаги внутренних секторов и угольщиков, а также производителей драгоценных металлов, поддерживаемых ростом цены на золото. Не видим пока повода и для развития отката «фишек» нефтяной отрасли, не отыгравших в полной мере дивидендные ожидания и перспективу взлета Brent к зоне 100+ долл./барр. из-за геополитики.