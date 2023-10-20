ПСБ: Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3240-3280 пунктов

Акции

Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3240-3280 пунктов

Облигации

До заседания ЦБ на следующей неделе не ожидаем заметных движений котировок ОФЗ



В фокусе

Увеличение производства мяса – драйвер роста для агрокомпаний



В России наблюдается оживление на мясном рынке из-за роста потребления мяса среди населения и развития экспортных связей.

Производство мяса выросло за 9 месяцев на 2,2% (11,5 млн т), в том числе за счет увеличения численности крупного рогатого скота и птицы. Ожидаем, что производство свинины по итогам года увеличится до 4,85 млн т, +8% г/г.

Экспорт свинины с начала года вырос на 7% и может расти дальше благодаря выходу на китайский рынок. Сохраняются большие объемы по поставкам птицы, самого крупного сегмента.

Основные бенефициары на фондовом рынке – Русагро и Черкизово. Текущие тенденции могут положительно отразиться на финансовых результатах обеих компаний за II полугодие 2023 г.

У Русагро выручка от мясного сегмента за I полугодие выросла на 9,8% г/г, или 21% общего оборота. По нашим оценкам, выручка сегмента по итогам года может вырасти на 23% г/г, что обеспечит 4,8% прироста всего оборота компании. У Русагро также в перспективе редомициляция, после чего возможен возврат к выплате дивидендов, доходность может составить 8%, или 111 руб. на акцию. Однако сроки переезда пока не определены.

В Черкизово за первые 6 месяцев выручка от реализации мясной продукции выросла на 14% г/г и составила 87% общей выручки. Бумаги могут быть интересны для включения в портфель на срок от 12 месяцев.

Россиискии рынок акции

По итогам вечерней сессии четверга индекс МосБиржи показал незначительный рост, завершив торги у 3258 пунктов. Повышение рынка происходило при снижении торговой активности, указывающей на неуверенность инвесторов в устойчивости текущих позиций экспортных секторов и рынка в целом в условиях тяготеющего к укреплению рубля и опасений роста ключевой ставки.

Так, несмотря на дальнейшее повышение цен на нефть «фишки» нефтегазового сектора преимущественно взяли паузу в росте, понеся умеренные потери. Исключение составили лишь продолжившие обновлять максимумы акции Роснефти, поддержанные новостями с визита правительственной делегации в КНР о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере. А также сумевший удержаться в «плюсе» Газпром, на новости об увеличении объемов поставок по Силе Сибири в этом году.

Смогли показать небольшой рост акции металлургов, финансового и потребительского секторов, благодаря точечному спросу ключевых бумаг.

В металлургическом секторе продолжилось ралли в акциях Мечела, выведшее котировки обыкновенных бумаг на максимумы с апреля 2012 года, заметно повысился интерес к акциям Распадской, а также Норникеля и Полиметалла. А вот акции Северстали, ММК и ТМК – подпали под давление фиксации краткосрочной прибыли.

В акциях банков выделим неплохое повышение бумаг TCS Group, сумевших оттолкнуться от 50-дневной средней и вернуться на максимумы с середины сентября, умеренным ростом завершили торги Сбербанк и ВТБ. В потребсекторе, несмотря на смешанную динамику ключевых бумаг, продолжили хорошо смотреться «идейные» Магнит и Русагро. Отметим и оживление спроса на Fixprice.

А в лидерах роста среди ключевых секторов оказались акции Интернет-компаний, ведомые бумагами Headhunter и Яндекс. Из прочих бумаг отметим резкий отскок в ФСК-Россети и возвращение объемных покупок в автопроизводителях: Соллерс и КАМАЗ уверенным рывком отыграли потери октября. В аутсайдерах дня оказались акции перевозчиков во главе с НМТП и ДВМП.

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к росту, но, скорее, столь же сдержанному: консолидация рубля и обилие значимых событий следующей недели, (в их числе как дивидендные новости, так и заседание ЦБ) в условиях слабости мировых рынков способны побудить инвесторов не предпринимать активных действий в последний день недели. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3240-3280 пунктов.

Полагаем, что сегодня спрос сохранится на менее ликвидные «идейные» бумаги внутренних секторов, угольщиков, а также - Полиметалла и Полюса, поддерживаемых ростом цены на золото. Не видим пока повода и для развития отката «фишек» нефтяной отрасли, не отыгравших в полной мере дивидендные ожидания и перспективу взлета Brent к зоне 100+ долл./барр. из-за геополитики.

Российский рынок облигации

По итогам четверга котировки ОФЗ изменились незначительно – дальнейший рост доходностей был сдержан позитивной динамикой рубля.

На следующую неделю придется пик конвертации валюты под налоговые выплаты, что поддержит рубль и котировки госбумаг. Вместе с тем, инвесторы будут оценивать масштабы данного укрепления – неспособность рубля уйти ближе к отметке 90 руб./долл., вероятно, будет негативно воспринято инвесторами.

Ключевым событием следующей недели станет заседание Банка России в пятницу 27 октября – на фоне ожиданий повышения ключевой ставки (+100 б.п. по консенсусу) значимого снижения кривой даже в случае развития импульса на укрепления рубля мы не ожидаем.

Сегодня рекомендуем обратить внимание на размещение флоатера МТС (-/ААА) с ориентиром купона RUONIA + 150 б.п.: пока цикл повышения ключевой ставки не завершен рекомендуем сохранять превалирующую долю облигаций с плавающей ставкой в портфеле. По факту закрытия книги заявок ожидаем снижения премии до 130-135 б.п.

Корпоративные и экономические события

VK снова на бирже

Московская биржа с 20 октября начнет торги обыкновенными акциями МКПАО "ВК" (торговый код - VKCO, ISIN - RU000A106YF0) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Наше мнение: процесс редомициляции в Калининградскую область завершен, с сегодняшнего дня (20.10) акции снова будут доступны на Мосбирже. Напомним, что с 18 сентября бумаги не были доступны инвесторам в связи с переездом в новую юрисдикцию. Ждем мощного роста бумаг VK сегодня. Но реакция скорее всего будет краткосрочной, так как у компании активная инвестдеятельность, и перспектива выплаты дивидендов явно не в ближайшие годы.

+20% к пассажирскому транспорту: КАМАЗ планирует нарастить производство

Крупнейший российский производитель грузового транспорта КАМАЗ сообщил о своих планах увеличить выпуск пассажирского транспорта, в первую очередь, автобусов. Помимо автобусов, компания начнет производство троллейбусов. Бумаги КАМАЗА отреагировали положительно на заявления руководства компании, прибавив 4% с начала дня.

Наше мнение: рынок пассажирского транспорта в 2023 году демонстрирует значительный рост. По итогам сентября продажи автобусов выросли на 33% г/г и вышли на докризисную динамику продаж. Кроме того, по данным НАПИ, в сентябре цены на новые автобусы выросли на 83% г/г. Считаем, что развитие сегмента продолжится на фоне ухода иностранных производителей (MAN, Scania, Volvo) с рынка и локализации производства. КАМАЗ стабильно входит в пятерку лидеров по объемам продаж автобусов, в связи с чем мы ожидаем, что расширение производства положительно скажется на финансовых результатах компании и позволит нарастить свое присутствие на рынке. Считаем бумаги компании интересными для долгосрочных инвестиций.