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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 октября: 6 118,4102 руб/1 г золота и 72,6100/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 118,4102 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 809,3999 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 535,2100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,9998 р. (1,36%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (2,27%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,5201 р. (0,27%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,0100 р. (0,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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