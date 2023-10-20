Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 октября: 6 118,4102 руб/1 г золота и 72,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 118,4102 руб.

1 грамм серебра - 72,6100 руб.

1 грамм платины - 2 809,3999 руб.

1 грамм палладия - 3 535,2100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,9998 р. (1,36%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (2,27%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,5201 р. (0,27%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,0100 р. (0,51%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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