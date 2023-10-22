Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 6 023,6201 руб/1 г золота и 70,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 023,6201 руб.

1 грамм серебра - 70,5600 руб.

1 грамм платины - 2 738,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 413,3501 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 94,7902 р. (1,55%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0500 р. (2,82%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,3199 р. (2,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 121,8600 р. (3,45%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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