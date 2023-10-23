«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Негативный внешний фон будет сдерживать российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Высокая доходность американских долговых обязательств подавляет какой-либо оптимизм на внешних площадках. Индексы Китая снижаются на фоне разочарования местных инвесторов в перспективах значимых стимулов. Нефть дешевеет, реагируя на позитивные успехи дипломатии в рамках палестино-израильского кризиса. Рубль незначительно слабеет в ранние часы. Подобные обстоятельства вряд ли будут способствовать доминированию покупателей акций.

Итоги предыдущей недели

По итогам предыдущей недели Индекс МосБиржи вырос с 3192,33 п. до 3269,27 п., а Индекс РТС с 1034,11 п. до 1081,29 п. Пара EUR/USD повысилась с $1,0507 до $1,0576. USD/RUB снизилась с 97,24 до 95,32, а EUR/RUB с 102,17 до 100,85. Нефть подорожала с $90,89 до $92,16. Золото подорожало с $1941,50 до $1980,50. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 4327,78 п. до 4224,16 п.

Высокая доходность американских долговых обязательств негативно отражается на фондовых рынках

Азиатские рынки начинают новую неделю снижением. Основной негатив сформирован событиями на Ближнем Востоке, а также рисками расширения конфликтной ситуации. Китайский Индекс CSI300 упал до минимального значения с февраля 2019 года. Местные инвесторы разочарованы отсутствием сигналов от властей о возможных стимулах. При этом меры поддержки строительной отрасли на фондовый рынок влияния не оказывают, так как выделяемые средства направляются исключительно на поддержку строительных компаний. Рост экономики КНР в III квартале на 4,9% в годовом выражении оказался сильнее прогнозов, среднее значение которых сосредоточено на уровне 4,6%. Соответственно, сильные данные за квартал также сокращают вероятность каких-либо значимых стимулирующих мер. Также росту китайского рынка мешает тот факт, что разрыв в доходностях 10-летних долговых обязательств США и КНР превышает 2,2-процентного пункта. Торги в Гонконге не проводятся в связи с выходным днём.

Японский рынок снижался. Фактор разрыва в доходностях японских и американских долговых бумаг также не способствует оптимизму в акциях. Доходность 10-летних американских обязательств превышает на 4,1-процентный пункт в сравнении с японским аналогом. На этом фоне иена слабела до 150 за доллар. Наибольшее снижение демонстрировали отраслевые индексы нефти и угля, добывающих компаний, а также производителей стали. Подскочившая доходность американских долговых бумаг негативно сказывается на полупроводниковых компаниях: акции Advantest потеряли около 3%, а Renesas Electronics около 2,5%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 31084,73 п. (-0,56%),

Shanghai Composite - 2958,24 п. (-0,83%).

Успехи дипломатии в палестино-израильском кризисе снижают напряжённость на нефтяном рынке

Нефть дешевела. На прошедших выходных дипломатические усилия в рамках палестино-израильского кризиса начали приносить первые плоды. Боевики ХАМАС освободили двух американских граждан, а также в сектор Газа начали прибывать конвои с гуманитарной помощью из Египта. Израиль пока отложил начало наземной операции, дабы не мешать усилиям по освобождению заложников. Плюс к этому США могут ослабить санкции против Венесуэлы после того, как власти страны пришли к соглашению с оппозицией.

По состоянию на 8:40 мск: