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ПСБ: Нефть - повышенная волатильность сохраняется

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке обуславливает нахождение нефти в зоне 90-100 долл./барр., а при эскалации цены могут подняться заметно выше. Снижение цен в середине прошлой недели было связано с тем, что США смягчают санкции в отношении Венесуэлы, что в перспективе может увеличить ее добычу на 200 тыс.барр./день. Но это событие не сиюминутное, а в лучшем случае - в следующем году, так как у страны нарушены производственные мощности, а сама она находится в кризисе, и для существенного наращивания добычи нужны масштабные инвестиции. В настоящий момент рынок нефти находится в дефиците благодаря ОПЕК+, Венесуэла пока ничего не сможет добавить.

На сегодняшнее утро ближайший фьючерс теряет порядка 1% на фоне достаточно спокойного новостного фона со стороны Ближнего Востока, но мы считаем, что риски все равно остаются повышенными, так как ситуация может эскалировать в любой момент. Это обуславливает и повышенную волатильность в сырье.

Угроза срыва поставок нефти на фоне глобального дефицита и отложенные риски по Венесуэле позволяют рассчитывать на удержание нефти в зоне 90-95 долл./барр. в течение текущей недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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