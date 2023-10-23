Комментарии

ПСБ: Восстановление рубля поддержит котировки ОФЗ на этой неделе

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам прошедшей недели кривая ОФЗ выросла на 23-26 б.п. – доходность 3-летних бумаг достигла 12,49%, 10-летних – 12,28% годовых.

Пока фактор грядущего заседания ЦБ 27 октября является ключевым для рынка. Ожидаем повышения ключевой ставки еще на 100 б.п. при сохранении жесткого комментария, что в целом совпадает с консенсусом рынка.

Текущая неделя накануне пятничного заседания – неделя «тишины» в комментариях регулятора относительно ставки и инфляции. В результате, фокус инвесторов, вероятно, сместится на валютный рынок – рубль, вероятно, продолжит укрепление на уплате налогов, что поддержит котировки госбумаг. Ожидаем, что налоговые выплаты позволят рублю закрепиться в диапазоне 90-95 руб./долл., а кривой госбумаг снизиться на 10-15 б.п.

Вместе с тем, стратегически по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам пока цикл повышения ключевой ставки не завершен и долгосрочные инфляционные риски остаются повышенными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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