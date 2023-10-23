ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня попытается протестировать максимумы года

Евгений Локтюхов, ПСБ

Индекс МосБиржи в пятницу продолжил тяготеть к умеренному росту, завершил неделю у отметки 3265 пунктов, в районе пиков года. Торговая активность в последний день недели подросла за счет активизации операций в бумагах металлургического сектора и отдельных бумагах других секторов при сегментированности спроса в «нефтянке».

В лидерах роста оказался вновь потребсектор, благодаря развитию ралли в Русагро и устойчивости спроса на акции Магнита и Х5. Вернулись покупки и в бумаги Ленты. Остальные бумаги смотрелись слабее.

Нефтегазовый сектор был чуть лучше рынка благодаря инерционному обновлению максимумов акциями Роснефти и Газпром нефти «на объемах». Нейтральную динамику показали акции ЛУКОЙЛ, в ожидании скорого объявления позитивных дивидендных рекомендаций (напомним, 26 октября этот вопрос рассмотрит СД компании). А вот остальные бумаги сегмента скорректировались во главе с «префами» Сургутнефтегаза, - охлаждению в последний день недели способствовало заметное укрепление рубля.

Разнонаправленным изменением завершили пятничные торги акции металлургического и горнодобывающего секторов. Тут наиболее активно фиксировалась после трехнедельного ралли прибыль по акциям Мечела, опередившим по оборотам традиционного лидера, акции Сбербанка. Просели акции производителей драгметаллов, ведомые Селигдаром и Полиметаллом. А вот спрос на акции Норникеля и РусАла, наоборот, заметно усилился: в разы выросли объемы торгов этими бумагами, позволив им прибавить почти по 2%, причем Норникель смог обновить ценовые максимумы с осени прошлого года. Что является триггером для столь явного всплеска спроса, нам пока не очень ясно: хотя обе они и сильно отстают от рынка и выглядят недооцененными, четких драйверов для улучшения финансовых результатов и/или дивидендного профиля мы пока не видим.

Вернулись покупки и в акции Северстали, позволив им отыграть просадку четверга. Из историй роста в других секторах отметим всплеск интереса в АФК Система, QIWI и отдельных бумагах электроэнергетики (ОГК-2, Русгидро). А также сдержанно позитивно завершение недели акциями Сбербанка, удержавшимися у 270 руб.

В аутсайдерах дня оказались hi-tech, ведомые распродажами сегмента на внешних рынках: тут опять слабо смотрелись Астра, а также HeadHunter и возобновившие торги бумаги ВК. Вновь слабее рынка выглядели акции перевозчиков во главе с НМТП. А также безыдейные бумаги ОВК.

Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3250-3300 пунктов, попробует обновить максимумы года. Склонны ждать сохранения инерции к умеренному повышению рынка: откат нефтяных котировок, риски дальнейшего укрепления рубля и обилие значимых событий этой недели, в первую очередь пятничное заседание ЦБ могут сдерживать спрос на экспортеров. Рассчитываем на сохранение интереса к отстающим от рынка бумагам и акциям внутренних секторов. Не ждем существенного ужесточения политики ЦБ (пока не видим резона регулятору повышать ключевую ставку выше 14%), поэтому локально «лучше рынка» могут выглядеть акции банков, как наиболее ясные с фундаментальной точки зрения идеи, такие как Сбербанк и TCS Group. А также вновь потребсектор и акции электроэнергетики.