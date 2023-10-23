ПСБ: Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3250-3300 пунктов, попробует обновить максимумы года

Акции

Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3250-3300 пунктов, попробует обновить максимумы года

Облигации

Восстановление рубля поддержит котировки ОФЗ на этой неделе



В фокусе

В пятницу курс доллара потерял 1,7 руб., отступив к 95,3 руб., минимумам с начала сентября при заметном повышении торговой активности

Укрепление рубля, по нашему мнению, носит ожидаемый характер и связано преимущественно с увеличением предложения валюты экспортерами, начавшими реализовывать нормы вступившего в силу 16 октября указа о продаже валютной выручки. Отметим, что правила по репатриации валютной выручки, согласно постановлению правительства, будут распространяться, в том числе и на дочерние структуры включенных в указ компаний, что позволяет рассчитывать, что поступающие на рынок объемы валюты будут близки к объемам фактического экспорта и, как следствие - достаточными для балансирования рынка.

Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и приближение налогового периода, в ходе которого крупные компании-экспортеры смогут заплатить в том числе и разовый налог на сверхприбыль по льготной ставке 5%. А также вероятное повышение ключевой ставки ЦБ 27 октября (мы ждем повышения на 100 б.п., до 14%).

Ожидаем на этой неделе перехода курса доллара в диапазон 90-95 руб., ждем что он сохранит свою актуальность и по итогам месяца.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу продолжил тяготеть к умеренному росту, завершил неделю у отметки 3265 пунктов, в районе пиков года. Торговая активность в последний день недели подросла за счет активизации операций в бумагах металлургического сектора и отдельных бумагах других секторов при сегментированности спроса в «нефтянке».

В лидерах роста оказался вновь потребсектор, благодаря развитию ралли в Русагро и устойчивости спроса на акции Магнита и Х5. Вернулись покупки и в бумаги Ленты. Остальные бумаги смотрелись слабее.

Нефтегазовый сектор был чуть лучше рынка благодаря инерционному обновлению максимумов акциями Роснефти и Газпром нефти «на объемах». Нейтральную динамику показали акции ЛУКОЙЛ, в ожидании скорого объявления позитивных дивидендных рекомендаций. А вот остальные бумаги сегмента скорректировались во главе с «префами» Сургутнефтегаза, - охлаждению в последний день недели способствовало заметное укрепление рубля. По-прежнему не видим основания для заметного отката сектора в целом: ограниченный потенциал укрепления рубля в условиях более высокой нефти не угрожает дивидендному профилю большинства «фишек».

Разнонаправленным изменением завершили пятничные торги акции металлургического и горнодобывающего сектора. Тут наиболее активно фиксировалась после трехнедельного ралли прибыль по акциям Мечела, опередившим по оборотам традиционного лидера, акции Сбербанка. Просели и акции производителей драгметаллов. А вот спрос на акции Норникеля и РусАла, наоборот, заметно усилился: в разы выросли объемы торгов этими бумагами, позволив им прибавить почти по 2%, причем Норникель смог обновить ценовые максимумы с осени прошлого года. Что является триггером для столь явного всплеска спроса, нам пока не очень ясно: хотя обе они и сильно отстают от рынка и выглядят недооцененными, четких драйверов для улучшения финансовых результатов и/или дивидендного профиля мы пока не видим. Вернулись покупки и в акции Северстали, позволив им отыграть просадку четверга. Из историй роста в других секторах отметим всплеск интереса в АФК Система, QIWI и отдельных бумагах электроэнергетики (ОГК-2, Русгидро). А также сдержанно позитивно завершение недели акциями Сбербанка, удержавшимися у 270 руб.

В аутсайдерах дня оказались hi-tech, ведомые распродажами сегмента на внешних рынках: тут опять слабо смотрелись Астра, а также HeadHunter и возобновившие торги бумаги ВК. Вновь слабее рынка выглядели акции перевозчиков во главе с НМТП. А также безыдейные бумаги ОВК.

Сегодня ждем, что индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3250-3300 пунктов, попробует обновить максимумы года. Склонны ждать сохранения инерции к умеренному повышению рынка: откат нефтяных котировок, риски дальнейшего укрепления рубля и обилие значимых событий этой недели, в первую очередь пятничное заседание ЦБ могут сдерживать спрос на экспортеров. Рассчитываем на сохранение интереса к отстающим от рынка бумагам и акциям внутренних секторов. Не ждем существенного ужесточения политики ЦБ (пока не видим резона регулятору повышать ключевую ставку выше 14%), поэтому локально «лучше рынка» могут выглядеть акции банков, как наиболее ясные с фундаментальной точки зрения идеи, такие как Сбербанк и TCS Group. А также вновь потребсектор и акции электроэнергетики.

Российский рынок облигации

По итогам прошедшей недели кривая ОФЗ выросла на 23-26 б.п. – доходность 3-летних бумаг достигла 12,49%, 10-летних – 12,28% годовых.

Пока фактор грядущего заседания ЦБ 27 октября является ключевым для рынка. Ожидаем повышения ключевой ставки еще на 100 б.п. при сохранении жесткого комментария, что в целом совпадает с консенсусом рынка.

Текущая неделя накануне пятничного заседания – неделя «тишины» в комментариях регулятора относительно ставки и инфляции. В результате, фокус инвесторов, вероятно, сместится на валютный рынок – рубль, вероятно, продолжит укрепление на уплате налогов, что поддержит котировки госбумаг. Ожидаем, что налоговые выплаты позволят рублю закрепиться в диапазоне 90-95 руб./долл., а кривой госбумаг снизиться на 10-15 б.п.

Вместе с тем, стратегически по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам пока цикл повышения ключевой ставки не завершен и долгосрочные инфляционные риски остаются повышенными.

Корпоративные и экономические события

+15,8 рублей на акцию: Группа Позитив объявила о выплате дополнительных дивидендов

Совет директоров ИТ-компании рекомендовал дополнительную выплату за 2022 год. Размер дивиденда на 1 акцию – 15,8 руб. Всего – 1,04 млрд руб. Дивидендная доходность – 0,68%. Последний день для покупки акций с дивидендами – 30 ноября.

Наше мнение: акции Группы Позитив на новость не отреагировали. Итоговая сумма дивиденда на 1 акцию за 2022 год – 72,61 руб. Общий размер выплат – 4,8 млрд руб., или 100% NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов). Это соответствует новой редакции дивполитики, которую ранее утвердил совет директоров Позитива. Итоговая дивидендная доходность – 7,3%. Сейчас не считаем бумаги компании интересной идеей для покупки из-за планов провести допэмиссию акций с целью мотивации персонала. Дополнительные 25% акций будут выпущены после удвоения капитализации (отсчет от мая 2022 г.), что произойдет, скорее всего, уже в следующем году.

9,3 рубля: ОВК определит стоимость акций для допэмиссии

7 ноября совет директоров компании определит цену размещения FPO 12,5 млрд акций. Согласно проекту решения, вынесенного на голосование, цена для акционеров с преимущественным правом покупки может составить 9,3 руб.

Основная причина для проведения допэмисии – значительная долговая нагрузка ОВК (на конец июня чистый долг – 64,6 млрд руб.).

Наше мнение: бумаги компании негативно отреагировали на новость: в моменте падение составляло 10%. Ожидаем дальнейшей коррекции акций ОВК из-за допэмиссии, которая приведет к значительному размытию долей миноритарных инвесторов. Кроме того, компания демонстрирует слабые результаты. На 30 июня 2023 г. совокупный долг достиг 71,7 млрд руб., накопленный убыток – 47,5 млрд руб., чистый убыток – 2,9 млрд руб. На данный момент лучше воздержаться от покупки акций компаний.

Продажи ЛСР за 9 месяцев 2023 года удвоились

Группа ЛСР за 9 месяцев 2023 г. увеличила продажи недвижимости в 2,3 раза г/г, до 145 млрд руб. В натуральном выражении продажи выросли в 2,1 раза, до 775 тыс. кв. м.

Наше мнение: в III квартале продажи были рекордными: 78 млрд руб. (рост в 7,1 раза), или 394 тыс. кв. м (рост в 5,6 раза).

Заметное увеличение продаж произошло на фоне всплеска спроса в августе-сентябре из-за ожиданий повышения ипотечных ставок вслед за подъёмом ключевой ставки. Результаты ожидаемы, поэтому акции не отреагировали на отчет.

ЛСР в виде дивидендов традиционно выплачивает 78 руб. на акцию, что при текущих котировках формирует доходность 11%. Этот фактор будет сдерживать рост бумаг девелопера в условиях высоких процентных ставок.

В строительном сектор отдаём предпочтение Самолёту, бизнес которого последовательно расширяется.

В сентябре сохранился высокий спрос на ипотеку

В сентябре объем выдачи ипотеки составил 955 млрд руб., что на 12% больше, чем в августе (849 млрд руб.).

Наше мнение: к увеличению спроса на ипотеку привели ожидания повышения ипотечных ставок на фоне подъема ключевой ставки и первого взноса по льготной ипотеке на 5 п.п., до 20%.

При этом ежемесячный ипотечный платеж в городах-миллионниках сейчас в 1,8 раза больше, чем плата за аренду аналогичной квартиры (ЦИАН).

За год этот разрыв увеличился: в 2022 г. ипотека была дороже аренды в 1,5 раза. Самый большой разрыв между ипотекой и арендой в октябре зафиксирован в Москве и Казани — в 2,3 раза.

В число лидеров с самым высоким разрывом цен между ипотекой и арендой вошли также Уфа (в 2,18 раза) и Санкт-Петербург (в 2,16 раза).

Самая маленькая разница между платежами по ипотеке и арендой наблюдается в Челябинске — 1,46 раза и Волгограде – 1,49 раза.

Можно ожидать, что из-за высоких ставок спрос на ипотеку ослабнет в ближайшие месяцы. Потребность в арендном жилье будет расти, что создаст предпосылки для роста арендных ставок.