«Открытие»: Укрепление рубля негативно отразилось на акциях экспортеров

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Отечественный рынок перешёл к снижению в первой половине понедельника. Укрепление рубля негативно отразилось на акциях экспортёров. Доллар упал ниже 95 руб, евро уходил под уровень 100 руб, а юань упал ниже 13. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,9 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3253,13 (-0,49%), а индекс РТС - 1083,66 п. (+0,22%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Юнипро», «Интер РАО», «Магнит», МКП АО «ВК» и Сбербанк. Самыми слабыми «РусАгро», Группа «Позитив», привилегированные «Сургутнефтегаз», Polymetal, ГМК «Норникель».

Основным фактором торгового дня стало дальнейшее укрепление рубля. Более сильный рубль снижает рублёвую прибыль экспортёров, чьи акции находились под давлением. При этом тенденция на усиление позиций российской валюты может сохраниться в течение недели. После того, как был подписан указ на обязательную продажу валютной выручки тенденция на валютном рынке изменилась. При этом заметно увеличились объёмы. К середине дня объём в CNY/RUB достиг 108 млрд руб.

IT группа Softline (SFTL) купит 5,3% акций «Московской Биржи» (MOEX) у Европейского Банка Реконструкции и Развития. Согласно изданию Forbes, продажа будет осуществляться с 60% дисконтом к биржевой цене акций. ЕБРР являлся собственником пакета с 2012 года и был крупнейшим иностранным инвестором торговой площадки.

«РусАгро» (AGRO) отчиталась о росте выручки в III квартале на 35% до 78,17 млрд руб по сравнению с аналогичным кварталом год назад. . «Существенный рост выручки обусловлен как консолидацией группы компаний «НМЖК» (+14 971 млн рублей), так и в значительной мере увеличением объемов реализации в сельскохозяйственным бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю», - говорится в заявлении компании. Реализация зерновых выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным кварталом год назад. Продажа масленичных культур увеличилась на 144%. По результатам девяти месяцев выручка всё же снизилась на 1% до 187,7 млрд руб.

«Северсталь» (CHMF) увеличила выпуск стали за девять месяцев на 5% до 8,35 млн тонн. Производство чугуна повысилось на 3% до 8,35 млн тонн. При этом в III квартале динамика выпуска была хуже, чем кварталом ранее. Производство чугуна снизилось за квартал на 7% до 2,71 млн тонн, а выпуск стали упал на 9% до 2,7 млн тонн. При этом в «Северстали» полагают, что спрос на внутреннем рынке восстанавливается. По оценке экспертов «Северстали» в текущем году спрос увеличится на 6% по сравнению с 2022 годом.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 94,555 (-0,80%),

EUR/RUB – 100,33 (-0,52%),

CNY/RUB – 12,910 (-0,72%).

Высокие доходности облигаций негативно сказываются на европейских индексах

Европейские индексы снижались. Местные инвесторы продолжают реагировать на ближневосточную напряжённость, которая способна расшириться до масштабного конфликта. Основные потери сосредоточились в секторах недвижимости и базовых материалов. Впрочем, в первом случае можно также говорить о влиянии фактора высоких доходностей облигаций. Доходность по 10-летним обязательствам США вновь приближается к 5%. Доходность германских аналогов превышает 2,95%, а британских 4,7%. Из отдельных историй отметим падение акций Volkswagen до минимального за три года значения. Бумаги теряли более 3% на фоне ухудшения корпоративного прогноза по прибыли. Акции Philips теряли почти 4% на фоне сообщения о падении заказов в III квартале.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7370,28 п. (-0,43%),

DAX - 14710,22 п. (-0,60%),

CAC 40 - 6818,69 п. (+0,04%).

Нефтяной рынок рассчитывает на успех дипломатического процесса в рамках ближневосточного кризиса

Нефть отошла от своих утренних минимальных значений, но оставалась в минусе. Палестино-израильский кризис на прошлой неделе вызвал на нефтяном рынке повышенную тревожность. Однако встреча арабских лидеров в Египте не привела к каким-либо резким движениям, или объявлению нефтяного эмбарго против участников конфликта. Соответственно, рынок переоценивает риски перебоев с нефтяными поставками. Плюс к этому решение США приостановить санкции против Венесуэлы может привести к увеличению предложения нефти.

По состоянию на 15:50 мск:

WTI - $87,99 (-0,10%),

Brent - $92,20 (+0,04%),

Золото - $1993,10 (-0,07%).

Высокая доходность облигаций беспокоит американских инвесторов

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго поднялся в сентябре до 0,02 п. с -0,22 п. в августе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 4,97%. На этом фоне фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,1%, хотя ранее фьючерсы на S&P 500 теряли до 0,5%. На текущей неделе рынку предстоит оценить первую оценку ВВП за III квартал, а также отчётности Microsoft и Alphabet.

Из ключевых новостей дня отметим дальнейшую консолидацию нефтяной отрасли США. Акции Chevron теряли около 2%. Вторая крупнейшая американская нефтяная компания объявила о покупке Hess Corp. За $53 млрд, или $171 за акцию. Бумаги технологичных компаний Apple, Microsoft и Nvidia торговались в минусе на фоне высокой доходности обязательств США. Акции Walgreens Boots Alliance повышались на 3,5% после повышения рекомендаций банком JPMorgan до уровня «Выше рынка»