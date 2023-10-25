ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня продолжит удерживаться у пиков года, в фаворитах останутся внутренние сектора

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчерашние торги индекс МосБиржи смог завершить слабым ростом, завершив день у 3265 пунктов при невысокой торговой активности – во второй половине дня вернулись покупатели в отдельные «фишки» сырьевых компаний, банков и телекомов, получив поддержку от данных Банка России о снижении инфляционных ожиданий населения до уровней июля, чуть снижающих опасения по ставке по итогам пятничного заседания - ключевого события недели для рынка.

В лидеры роста среди ключевых сегментов вышел «идейный» потребсектор, в том числе поддержанный корпновостями. Так, акции М.Видео взлетели более чем на 6% рывком вернувшись на максимумы сентября: компания представила неожиданно сильные операционные результаты за 3 квартал, показав рост реализации на 40% г/г при притоке новых клиентов. Хотя принципиально оперданные нашу оценку МВидео не меняют (процентные выплаты по большому долгу в условиях роста ставок будут съедать большую часть доходов как минимум в ближайшие пару лет и про дивиденды пока не стоит и думать – компании еще много надо сделать для повышения эффективности), явный прогресс в сбыте способен оказать поддержку котировкам и вернуть их к пикам года, позволив сократить отставание от сектора. Схожие темпы роста показали бумаги Русагро, продолжившие обновлять максимумы и сохраняющие потенциал роста к фундаментально обоснованным уровням (наша текущая оценка -1715 руб.). Взлетели на 3% акции Инарктики ввиду сообщения о рассмотрении Советом директоров 26 октября вопроса по промежуточным дивидендам. Ну и, конечно, отметим сохранение спроса на акции Магнита, вернувшиеся выше 6000 руб., к пикам года. Мы продолжаем позитивно смотреть на эту «фишку», ждем развития повышательного движения, среднесрочной целью которого, по нашим оценкам, выступает район 6800 руб.

В сырьевых секторах в число наиболее активно растущих бумаг вновь вырвались возобновившие ралли акции Мечела, а также «префы» Сургутнефтегаза. В обеих бумагах мы видим хороший фундаментальный апсайд и полагаем, что фаза некоторого восстановления позиций рубля их заденет в меньшей степени. Умеренным ростом завершил торги Норникель, обновивший максимумы года. А вот «фишки» нефтегазового сектора, как и представители чермета и производители драгметаллов оставались под умеренным давлением.

Как и большинство бумаг электроэнергетики, взявших паузу после ралли предыдущего дня – тут из ключевых бумаг неплохо, около 1%, прибавили лишь Русгидро и Россети. Из прочих бумаг отметим развитие роста в акциях Самолета перед сегодняшней публикацией финотчетности, ожидаемой сильной, и Яндекса. А также оживление спроса на акции МТС, пытающиеся выйти из затянувшейся постдивидендной безыдейности. Отскок в этой бумаге, в случае позитивных сигналов от ЦБ в пятницу, может получить развитие и оказаться достаточно неплохим.

Ждем, то сегодня индекс МосБиржи продолжит удерживаться у пиков года: из-за крепкого рубля мы по-прежнему осторожно смотрим на акции экспортеров, однако рассчитываем на усиление спроса на внутренние сектора, со смещением в более «весовые» акции, в первую очередь банков. Ждем попыток поднять и котировки ЛУКОЙЛА перед завтрашним СД по дивидендам. Целевой на сегодня по индексу видится зона 3240-3280 пунктов.