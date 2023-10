Комментарии ПСБ: Ждем попыток поднять и котировки ЛУКОЙЛа перед завтрашним СД по дивидендам Акции Ждем попыток поднять и котировки ЛУКОЙЛа перед завтрашним СД по дивидендам. Целевой на сегодня по индексу МосБиржи видится зона 3240-3280 пунктов Облигации Рыночная конъюнктура для ОФЗ улучшается



В фокусе Инарктика: высокий потенциал развития и дивиденды



26 октября СД Инарктики рассмотрит вопрос о выплате дивидендов. Дивидендная политика компании не предусматривает определенную долю выплаты от прибыли за соответствующий период. Единственным ключевым моментом является значение коэффициента чистый долг/EBITDA. Он не должен превышать 3,5х. Начиная с 2021 года, Инарктика выплачивает дивиденды ежеквартально, при этом СД обычно отказывается от распределения прибыли за IV кв. По итогам 1П 2023 года значение коэффициента чистый долг/EBITDA составил 1,8х. Таким образом, каких-либо препятствий для выплаты дивидендов нет. В нашем базовом сценарии мы считаем, что размер выплат за III кв. может составить 16 руб./акцию, что эквивалентно 1,6% доходности. При этом, учитывая рост финансовых показателей, не исключаем, что дивиденды могут оказаться немного выше, порядка 17-18 руб./акцию. Дивидендная доходность невелика, но это не является основным кейсом данной компании, а скорее приятным бонусом. Инарактика выигрывает за счет ухода зарубежных производителей, является ключевым игроком с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне, лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и в последние годы стремительно наращивает присутствие на рынке. География обеспечивает оперативные поставки продукции в европейскую часть России. Мы считаем, что Инарктика будет наращивать свою долю на рынке и поставки, что положительно скажется на финансовых результатах. В этой связи считаем акции компании привлекательными для инвестиций из-за устойчивого финансового профиля и высокого потенциала развития в России. Наш целевой ориентир- 1200 руб. Россиискии рынок акции Вчерашние торги индекс МосБиржи смог завершить слабым ростом, завершив день у 3265 пунктов при невысокой торговой активности – во второй половине дня вернулись покупатели в отдельные «фишки» сырьевых компаний, банков и телекомов, получив поддержку от данных Банка России о снижении инфляционных ожиданий населения до уровней июля, чуть снижающих опасения по ставке по итогам пятничного заседания - ключевого события недели для рынка. В лидеры роста среди ключевых сегментов вышел «идейный» потребсектор, в том числе поддержанный корпновостями. Так, акции М.Видео взлетели более чем на 6% рывком вернувшись на максимумы сентября: компания представила неожиданно сильные операционные результаты за 3 квартал, показав рост реализации на 40% г/г при притоке новых клиентов. Схожие темпы роста показали бумаги Русагро, продолжившие обновлять максимумы и сохраняющие потенциал роста к фундаментально обоснованным уровням (наша текущая оценка -1715 руб.). Взлетели на 3% акции Инарктики ввиду сообщения о рассмотрении Советом директоров 26 октября вопроса по промежуточным дивидендам. Ну и, конечно, отметим сохранение спроса на акции Магнита, вернувшиеся выше 6000 руб., к пикам года. Мы продолжаем позитивно смотреть на эту «фишку», ждем развития повышательного движения, среднесрочной целью которого, по нашим оценкам, выступает район 6800 руб. В сырьевых секторах в число наиболее активно растущих бумаг вновь вырвались возобновившие ралли акции Мечела, а также «префы» Сургутнефтегаза.. В обеих бумагах мы видим хороший фундаментальный апсайд и полагаем, что фаза некоторого восстановления позиций рубля их заденет в меньшей степени. Умеренным ростом завершил торги Норникель, обновивший максимумы года. А вот «фишки» нефтегазового сектора, как и представители чермета и производители драгметаллов оставались под умеренным давлением.

Как и большинство бумаг электроэнергетики, взявших паузу после ралли предыдущего дня – тут из ключевых бумаг неплохо, около 1%, прибавили лишь Русгидро и Россети. Из прочих бумаг отметим развитие роста в акциях Самолета перед сегодняшней публикацией финотчетности, ожидаемой сильной, и Яндекса.. А также оживление спроса на акции МТС, пытающиеся выйти из затянувшейся постдивидендной безыдейности. Отскок в этой бумаге, в случае позитивных сигналов от ЦБ в пятницу, может получить развитие и оказаться достаточно неплохим. Ждем, то сегодня индекс МосБиржи продолжит удерживаться у пиков года: из-за крепкого рубля мы по-прежнему осторожно смотрим на акции экспортеров, однако рассчитываем на усиление спроса на внутренние сектора, со смещением в более «весовые» акции, в первую очередь банков. Ждем попыток поднять и котировки ЛУКОЙЛа перед завтрашним СД по дивидендам. Целевой на сегодня по индексу видится зона 3240-3280 пунктов. Российский рынок облигации Во вторник котировки ОФЗ приостановили восстановление, несмотря на продолжающееся укрепление рубля на налоговом периоде – доходность среднесрочных и длинных госбумаг выросла на 5-8 б.п. В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке инвесторы стремятся воздержаться от активных покупок. Отметим, что краткосрочные позитивные факторы для госбумаг пока превалируют на рынке. Помимо укрепления рубля отметим завтрашнее размещение флоутера (ОФЗ 29025), что снижает навес предложения классических госбумаг. Кроме того, инфляционные ожидания населения в октябре снизились до 11,2% с 11,7% в сентябре, что позволяет рассчитывать на умеренное повышение ключевой ставки в пятницу (ожидаем +100 б.п.). Краткосрочно видим потенциал для снижения доходности ОФЗ на 10-15 б.п.; стратегически по-прежнему рекомендуем сохранять высокую долю флоатеров в портфеле. Корпоративные и экономические события Газпром снижает инвестпрограмму-2023 до 2 трлн рублей с первоначальных 2,3 трлн руб. Совет директоров Газпрома принял обновлённый бюджет и инвестиционную программу на 2023 год, сообщила компания. Согласно первоначальной версии бюджета, на текущий год размер инвестиционной программы по финансированию головной компании ПАО "Газпром" запланирован в размере 2,3 трлн рублей. Согласно новой версии бюджета, общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год составит 1 965,66 млрд руб. - на 334,34 млрд руб. меньше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2022 года. Наше мнение: сокращение инвестпрограммы в данном случае позитивно, так как исходя из отчета Газпрома за 1П 2023, потока от операционной деятельности недостаточно для финансирования такой масштабной инвестпрограммы, долговые метрики ухудшаются. Госдума приняла закон, разрешающий НОВАТЭКу экспорт СПГ без привязки к месторождениям Госдума РФ сразу во 2-м и 3-м чтениях приняла закон, разрешающий дочерним компаниям "НОВАТЭКа" экспортировать сжиженный природный газ без привязки к конкретным месторождениям, следует из итогов голосования в ходе пленарного заседания Госдумы. Наше мнение: в целом новость ожидаемая, так как этот вопрос активно прорабатывался, поэтому особой реакции в бумагах не было. Если говорить о долгосрочных перспективах, то для НОВАТЭКа, конечно, позитивно, особенно в свете планов по запуску Мурманского СПГ, который своего месторождения газа не имеет. Старт этого крупнотоннажного проекта ожидается в августе 2024 г., первые 2 линии будут запущены к 2027 г. Если прибавить еще Обский СПГ (сдвинут на 2024 г..), то совокупно НОВАТЭК будет производить 65-66 млн т СПГ к 2030 г. Наш целевой ориентир по НОВАТЭКу на горизонте 12 мес. - 1890 руб./акцию. Русал может купить 30% китайского производителя глинозема HWNM, обеспечив себе примерно 1,4 млн т сырья в год Русал договорился о приобретении 30% китайского производителя глинозема компании Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM), говорится в сообщении российской компании. Цена покупки составляет 1,911 млрд юаней (около $267 млн), но может быть скорректирована в зависимости от размера оборотного капитала HWNM и долга на момент закрытия. В любом случае цена не должна превысить 2,5 млрд юаней (около $349,2 млн). Сделка обеспечит доступ "Русала" к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене, отмечает компания. HWNM владеет глиноземным заводом, расположенным в провинции Хэбэй, мощность которого составляет 4,8 млн тонн металлургического глинозема. "Русал" получит долю в производстве этого завода пропорционально своей доле в капитале. Таким образом, российская компания может претендовать на примерно 1,4 млн тонн глинозема в год. Для сравнения, годовой объем импорта глинозема в РФ составляет около 4,3 млн тонн. Завершение сделки зависит от одобрения властей Китай, корпоративных действий и согласия кредиторов HWNM.. "Русал" и контролирующая с HWNM компания Hebei Wenfeng Industrial Group Co. заключат акционерное соглашение. Наше мнение: для Русала эта сделка поможет закрывать текущие потребности в глиноземе и несколько сократит себестоимость. В 2022 г. компания утратила доступ к Николаевскому глиноземному заводу и лишилась поставок из Австралии суммарно на ~2,4 млн т. Недостающие объемы закупались в Индии, Китае, Казахстане. Решением было построить свой завод в Ленинградской области мощностью на 2,4 млн т, но это бы не решило сиюминутные потребности в глиноземе. Поэтому сделка по покупке доли в заводе в Китае стоит расценивать как плюс. +40% к общим продажам – рекорд для М.Видео



Группа М.Видео–Эльдорадо опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2023 г.



Ключевые показатели:

• Общие продажи (GMV): 140,3 млрд руб. (+40% за III кв. г/г, -0,9% за 9 мес. г/г)

• Общие онлайн-продажи: 98,1 млрд руб. (+50% за III кв. г/г, +5% за 9 мес. г/г)

• Оборот мобильной платформы: 73,7 млрд руб. (+51,3% за III кв. г/г, +8% за 9 мес. г/г).



Наше мнение: рост продаж произошел за счет восстановления спроса и увеличения кредитных продаж (+80%). У компании наблюдается приток новых клиентов (+21% г/г) и увеличение покупок действующих клиентов (+29% г/г). В соответствии с запросами рынка на более дешевую продукцию компания нарастила продажу российских товаров, а также продукции из Республики Беларусь, Китая, Турции и Узбекистана. М.Видео может показать хороший объем продаж по итогам 2023 г. на фоне роста сезонного спроса в IV квартале. Это положительно скажется на ее финансовых результатах и позволит снизить долговую нагрузку. По заявлениям компании, показатель "чистый долг/EBITDA" продолжает снижаться и уже находится ниже 5х. Однако, согласно дивидендной политике М.Видео, возврат к выплате дивидендов возможен при уровне "чистый долг/EBITDA" < 2х. На этом фоне бумаги не очень интересны для долгосрочных инвестиций, но тактически мы видим возможность для подъема к пикам августа этого года - 230 руб. как раз на фоне сильной динамики за 3 кв. и ожиданий на 4 кв.



ТГК-1 в январе-сентябре снизила выработку электроэнергии на 6%



ТГК-1 в январе-сентябре 2023 года произвело 20,47 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в материалах компании. В том числе выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании уменьшилась на 1,6%, на ГЭС - на 10,5%. Основными факторами снижения стали плановые ремонтные работы на Правобережной и Первомайской ТЭЦ ПАО ТГК-1, более высокие температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона 2023 года, уточняет компания.



Наше мнение: вслед за сокращением выработки электроэнергии можно ожидать уменьшения выручки сопоставимым темпом, что негативно для акций ТГК-1. Кроме того, компания взяла паузу в выплате дивидендов, что также сдерживает интерес к ее акциям. info4

