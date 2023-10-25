Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 октября: 5 932,4399 руб/1 г золота и 69,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 932,4399 руб.

1 грамм серебра - 69,7100 руб.

1 грамм платины - 2 700,1201 руб.

1 грамм палладия - 3 346,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 122,4101 р. (2,02%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (1,39%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,1000 р. (0,92%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,8900 р. (0,18%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



