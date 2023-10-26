ПСБ: Котировки ОФЗ слабо меняются в преддверии решения ЦБ по ставке

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Вчера кривая ОФЗ незначительно снизилась (на 1-2 б.п.) – несмотря на заметное улучшение рыночной конъюнктуры для рынка госбумаг ключевым ожидаемым событием остается заседание Банка России в эту пятницу, что сдерживает инвесторов от более активных действий.

Рубль в течение налогового периода уверенно закрепился в диапазоне 90-95 руб./долл., что несколько снижает среднесрочные инфляционные риски. Кроме того, вчера Минфин разместил флоатер на 41 млрд руб. (при спросе 159 млрд руб.), что потенциально уменьшает навес первичного предложения классических ОФЗ до конца года.

На завтрашнем заседании по-прежнему ожидаем повышение ключевой ставки на 100 б.п. – до 14%. Крайне важным для рынка будет сигнал регулятора – признаки его смягчения, вероятно, смогут способствовать более выраженному снижению доходности среднесрочных и длинных ОФЗ. Вместе с тем, базовым сценарием считаем сохранение сигнала по сохранению жесткой ДКП продолжительное время из-за высоких инфляционных рисков и глобальной неопределенности.

Пока считаем целесообразным сохранять существенную долю флоатеров в портфеле – из объявленных размещений рекомендуем обратить внимание на РЕСО-Лизинг (–/А+) с премией к RUONIA 250 б.п.; выпуск Газпром нефти (003P-07R) с премией 135 б.п. выглядит по рынку.