ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может продолжить умеренный рост и протестировать максимумы года

Евгений Локтюхов, ПСБ

В среду индекс МосБиржи продолжил постепенно повышаться, вплотную приблизившись к максимумам года. Торговая активность оставалась невысокой, а спрос на ликвидные бумаги в большинстве ключевых секторов – сегментированным, отражая сохраняющуюся неготовность инвесторов предпринимать активные действия ввиду отсутствия четкого понимания относительно потенциала укрепления рубля. Однако ослабления опасений серьезного повышения ключевой ставки перед пятничным заседанием ЦБ оказал поддержку. В лидеры роста среди ключевых секторов вышли акции телекомов, ведомые синхронным восстановлением котировок МТС и МГТС, а также электроэнергетических компаний, где усилился спрос на Россети и его региональные «дочки». С небольшим перевесом в пользу растущих бумаг торговался и hi-tech-сегмент, ведомый ЦИАН, OZON и отскочившим после падения более чем на 15% акциями ГК Позитив.

В «весовых» секторах активный рост отдельных бумаг соседствовал преимущественно с небольшим откатом остальных. Так, в нефтегазовом секторе неплохой отскок в Роснефти, НОВАТЭК, обыкновенных акций Сургутнефтегаза и Башнефти был нивелирован сдержанным откатом в Газпроме, Татнефти и ЛУКОЙЛЕ. В металлургическом и горнодобывающем секторе отметим развитие ралли в Мечеле, следующей целью которого, по нашему мнению, может стать 321 руб. А также новый всплеск спроса на Норникель, выведший их стоимость к 17,5 тыс. руб., на максимумы с лета прошлого года. «Фишки» чермета, РусАл и АЛРОСА смотрелись безыдейно, кроме отскочившего от 50-дневной средней акций ММК.

Акции финсектора, несмотря на смешанную динамику, по-прежнему выглядят более перспективно с тактической точки зрения. Тут выделим Сбербанк, обновивший максимумы года, удержавшиеся выше 50-дневной средней бумаги TCS Group. Да и акции ВТБ и МосБиржи, несмотря на откат пока тяготеют к малоамплитудной консолидации и готовы пойти повыше.

Потребсектор был вчера слабее других. Нам сегмент по-прежнему нравится, а охлаждение здесь мы связываем с технической перегретостью. Тут сильно скорректировались после бурного ралли бумаги Русагро, умеренные потери понесло большинство «фишек», кроме Fixprice и поддержанных сильной финотчетностью расписок Х5.

Сегодня ждем сохранения умеренно позитивных настроений, - индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 3250-330 пунктов, попытается протестировать максимумы года. Ждем оживления интереса к «фишкам». Во внутренних секторах - ввиду ухода опасений по ставке на второй план, в «нефтянке» - при поддержке стабилизации ситуации на валютном рынке и, как мы ожидаем, позитивных рекомендаций СД ЛУКОЙЛА по дивидендам (мы ждем 570 руб. на акцию). Сегодня также представят финотчетность ВТБ и Юнипро за 3 квартал. Ждем хороших цифр.