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ПСБ: Сегодня рубль возьмет паузу в укреплении, уход курса доллара в ближайшие дни к 90 руб. по-прежнему высоковероятен

Евгений Локтюхов, ПСБ

Импульс к укреплению рубля к ключевым валютам в среду заметно ослаб: курс доллара США составил 93,3 руб, евро - 98,8 руб, а юаня -12,7 руб. Торможение мы связываем с заметным ухудшением внешнего фона, приведшим к всплеску спекулятивного спроса на валюты в конце дня. Торговая активность несколько повысилась, отражая в том числе и подготовку экспортеров к налоговым выплатам 30 октября. Локально сдержали оптимизм в отношении рубля и заявления ЕС об обсуждении очередного пакета антироссийских санкций.

Ожидаем сегодня попыток ключевых валют чуть отыграть потери предыдущих дней к рублю. Целевым по курсу доллара видим диапазон  92,5-94 руб.

По-прежнему склонны рассчитывать на возобновление укрепления рубля в дальнейшем, с вероятным тяготением к району 90 руб. на фоне сохранения высокого предложения со стороны экспортеров и ожидаемого нами повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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