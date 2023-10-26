ПСБ: Сегодня рубль возьмет паузу в укреплении, уход курса доллара в ближайшие дни к 90 руб. по-прежнему высоковероятен
Евгений Локтюхов, ПСБ
Импульс к укреплению рубля к ключевым валютам в среду заметно ослаб: курс доллара США составил 93,3 руб, евро - 98,8 руб, а юаня -12,7 руб. Торможение мы связываем с заметным ухудшением внешнего фона, приведшим к всплеску спекулятивного спроса на валюты в конце дня. Торговая активность несколько повысилась, отражая в том числе и подготовку экспортеров к налоговым выплатам 30 октября. Локально сдержали оптимизм в отношении рубля и заявления ЕС об обсуждении очередного пакета антироссийских санкций.
Ожидаем сегодня попыток ключевых валют чуть отыграть потери предыдущих дней к рублю. Целевым по курсу доллара видим диапазон 92,5-94 руб.
По-прежнему склонны рассчитывать на возобновление укрепления рубля в дальнейшем, с вероятным тяготением к району 90 руб. на фоне сохранения высокого предложения со стороны экспортеров и ожидаемого нами повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ.
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