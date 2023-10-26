«Открытие»: Высокие ставки и отсутствие перспектив смягчения будут давить на рынки акций

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Высокие ставки и отсутствие перспектив смягчения будут давить на рынки акций

Внешний фон перед стартом торгов в США негативный. Азиатские рынки снижаются, доходности по 10-летним американским казначейским обязательствам вновь подбираются к 5,0%. Нефть дешевеет на фоне увеличения запасов в США. Внешний фон не оставляет российскому рынку оптимистичных сигналов. Поэтому в начале дня вероятно снижение в сырьевых секторах, которые потянут за собой индекс МосБиржи.

Индекс МосБиржи закрыл торги среды нейтрально. При этом укрепление рубля не смогло продавить рынок вниз. X5 Retail подтверждает статус лидера розничной торговли. «Яндекс» расширяется и обнадёживает новыми технологиями. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 59,152 млрд руб.

По итогам торгов 25 октября индекс МосБиржи - 3265,28 п. (+0,01%), а индекс РТС - 1103,6 п. (+0,11%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

iПозитив 2 255,4 2,72% Сургнфгз 33,66 2,56% Россети 0,13 1,75% ГМКНорНик 17 482 1,66% ЭН+ГРУП ао 520,8 1,6%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 602 -2,91% МКПАО "ВК" 597,4 -2,23% ПИК ао 750 -1,21% НЛМК ао 192,14 -1,19% АЛРОСА ао 71,6 -1,05%

5 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 5 показали рост. Наиболее сильное снижение в секторе потребления (-0,57%), а самый сильный рост в телекоммуникациях (+1,47%).

Укрепление рубля немного замедлилось, но тенденция всё же может продолжиться. В наименее выгодной ситуации находится сектор нефти и газа, так как с укреплением рубля сокращается рублёвая прибыль компаний. Более того, при сохранении тенденции в ближайшие месяцы будет увеличиваться доля экспортной пошлины в расходах нефтяников, так как она устанавливается с учётом предыдущего месяца. Поэтому при дальнейшем снижении котировок нефти и укреплении рубля IV квартал может оказаться хуже предыдущего.

Акции X5 Retail (FIVE) смогли показать прирост. Розничная сеть сообщает о росте выручки в III квартале на 22,9% до 796,236 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 30,2% до 62,464 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 7,8% по сравнению с 7,4% годом ранее. Впрочем, чистая розничная выручка выросла на 22,6% во многом за счёт роста торговых площадей на 12,6% и увеличения ЛФЛ продаж на 10,2%. Продажи цифровых бизнесов выросли на 97,9% до 29,2 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 85,7% до 29,6 млрд руб. Компания продолжит открывать новые магазины в текущем году, доведя их прирост до 1000 единиц.

Бумаги «Яндекс» (YNDX) завершили день в плюсе, хотя и далеко от дневных максимумов. Компания объявила о том, что регистрирует юридическое лицо в Казахстане, чтобы обеспечить работу «Яндекс Go». Кроме того, «Яндекс» начинает тестирование беспилотных автомобилей в Москве. Испытания начались уже в 2018 году, но тогда на подстраховке находился водитель. Второй этап предусматривал водителя с функцией экстренного торможения. Третий, текущий, этап проводится с учётом полностью автономный автомобиль в сопровождении другого транспортного средства, где оператор сможет вмешаться в испытание.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» намерен провести первичное размещение акций, в рамках которого планирует привлечь 1,5 млрд руб. Само размещение на Московской Бирже может быть проведено в декабре 2023 года. Доля акций в свободном обращении не превысит 15%. Минимальный объём привлечённых средств ожидается не менее 1 млрд руб. Вырученные средства будут направлены, в том числе на реализацию трёхлетней инвестиционной программы в объёме 2,5 руб. Об этом сообщил основатель компании Павел Победкин во время пресс-конференции, посвященной предстоящему первичному размещению ценных бумаг.

Рост индекса промышленного производства в РФ за девять месяцев составил 103,3%, по сравнению с сентябрём прошлого года 105,6%, а по сравнению с августом 101%. Наиболее сильно он проявляется в секторе машиностроения - +35,9% в годовом выражении. В обрабатывающих отраслях +10,9% по сравнению с +10,3% в августе. За девять месяцев рост составил 7,1%. При этом в добывающей отрасли спад на 0,7% в сентябре по сравнению с сентябрём прошлого года. По сути, играют роль три главных фактора: уход иностранных производителей, проблемы с логистикой импорта и слабый рубль. Всё это создаёт условия для роста внутреннего производства.

Также в среду вышли свежие данные по инфляции. Годовые темпы ускорились до 6,59%. За неделю до 23 октября цены выросли на 0,24%. За неделю продовольственные цены повысились на 0,39% во многом за счёт подорожания плодоовощной продукции. То есть в силу вступают сезонные факторы. Тем не менее, инфляция сохраняет высокие темпы прироста и уровень в 7,5% на конец года уже не кажется верхней планкой. Инфляция может оказаться выше, а значит у ЦБ РФ сохраняются основания для дальнейшего повышения ставки. Впрочем, текущее укрепление рубля может способствовать замедлению роста цен, но этот эффект не проявляется мгновенно. Сам же рубль замедлил своё укрепление, но сохраняет шансы на движение к уровню 90 за доллар, на который указывал глава государства.

По итогам торгов:

USD/RUB – 93,33 (-0,07%),

EUR/RUB – 98,77 (-0,14%),

CNY/RUB – 12,718 (-0,17%).

Банк Канады намекает на возможную риторику и политику ФРС

Индексы США завершили день в минусе. Основные потери сформировались за счёт бумаг Alphabet. Отчёт нельзя назвать слабым, но вот перспективный искусственный интеллект в облачных сервисах принёс заметно меньше, чем прогнозировалось на Wall Street. Как итог, потери в акциях около 10%, а вот у конкурента Microsoft облачные услуги принесли больше ожиданий, а акции прибавили около 3%. В США продажи новых домов выросли за сентябрь на 12,3% до 759 тыс. в годовом пересчёте. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила на 11,1 Б.П. до 4,951%. Естественно, что рост доходностей не способствовал оптимизму в акциях технологичных компаний.

Банк Канады оставил ставку на уровне 5,0%, но обещал повышение, если этого потребует экономическая статистика. При этом в Банке Канаде отметили всё ещё высокие инфляционные риски, которые демонстрируют рост на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Соответственно, речи о каком-либо снижении ставки в обозримом будущем быть не может. Естественно, что инвесторы экстраполировали позицию Банка Канады на будущее решение ФРС.

Visa (V) отчиталась лучше ожиданий и на этом фоне авторизовала новую программу обратного выкупа на $25 млрд, а также повысила дивидендные квартальные выплаты. Boeing (BA) уже традиционно отчитался о более значительных убытках, но одновременно превзошёл ожидания Wall Street по выручке. Кроме того, авиастроительная компания повысила производственный план до 5 самолётов B787 до 5 штук в месяц с прежних 4, но также подтвердила производственные проблемы с B737 из-за брака корпусов. Texas Instruments (TXN) отчиталась о слабом квартале и также отмечает вероятный слабый IV квартал из-за слабых заказов от промышленных производителей на полупроводники. General Dynamics (GD), как оборонный поставщик, легко перебил прогнозы Wall Street. Apple (AAPL) повысила цены на услуги TV+ с $6,99 до $9,99 в месяц. Ford (F) может в ближайшее время заключить соглашение с профсоюзами, которое остановит забастовки, длившиеся шесть недель.

Динамика по секторам: Communication Services -5,89%, Consumer Discretionary -2,4%, Real Estate -2,07%, Industrials -1,27%, Technology -1,19%, Materials -1,14%, Health -0,9%, Financials -0,3%, Energy -0,16%, Consumer Staples +0,33%, Utilities +0,49%.

По итогам торгов:

DJIA - 33035,93 п. (-0,32%),

S&P 500 - 4186,77 п. (-1,43%),

NASDAQ Composite - 12821,22 п. (-2,43%).

Очередной скачок доходностей в США привёл к волне пессимизма на азиатских рынках

Азиатские рынки преимущественно снижались. Очередной резкий скачок доходностей казначейских обязательств США показал инвесторам, что пессимизм на рынках ещё не закончился. В Китае сектор новой энергетики терял около 2,5%, а производителей солнечных панелей около 3%. Высокие ставки явно являются негативом для альтернативной энергетики и электротранспорта, так как расширение в этих сферах зависят от новых инвестиций. В Гонконге наибольшее снижение вновь демонстрировал сектор застройщиков, который терял более 2%.

Динамика японского рынка была худшей за три недели. Основные потери в полупроводниковом секторе и прочих технологичных компаниях, что непосредственно связано с очередным скачком доходностей американских обязательств. Накануне в США Полупроводниковый The Philadelphia SE Semiconductor Index потерял 4,1%. Бумаги Advantest теряли около 6,5%, Tokyo Electron более 4,5%, а Screen Holdings около 4,5%. Меж тем самым слабым сектором была недвижимость, которая теряла почти 3% на фоне растущих ставок, как за рубежом, так и в самой Японии.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 30594,76 п. (-2,16%),

Hang Seng - 16969,08 п. (-0,68%),

Shanghai Composite - 2973,61 п. (-0,02%).

Рост запасов в США оказывает давление на котировки нефти

Нефть накануне попыталась отскочить от минимумов, но в четверг вновь торгуется в минусе. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 20 октября коммерческие запасы нефти +1,37 млн баррелей, бензина +156 тыс. баррелей, а дистиллятов -1,69 млн баррелей. Стратегические резервы не меняются уже три недели подряд. Премия ближневосточного конфликта почти испарилась из котировок, так как в реальности палестино-израильский кризис на поставки не повлиял и не привёл к политическим ограничениям предложения.

По состоянию на 8:55 мск: