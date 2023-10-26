Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 октября: 5 880,8599 руб/1 г золота и 68,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 880,8599 руб.

1 грамм серебра - 68,1000 руб.

1 грамм платины - 2 656,4399 руб.

1 грамм палладия - 3 354,2500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,5799 р. (0,87%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (2,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,6801 р. (1,62%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6699 р. (0,23%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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