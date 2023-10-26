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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 октября: 5 880,8599 руб/1 г золота и 68,1000/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 880,8599 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,1000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 656,4399 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 354,2500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,5799 р. (0,87%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6100 р. (2,31%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,6801 р. (1,62%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6699 р. (0,23%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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