Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 октября: 5 965,9102 руб/1 г золота и 68,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 27 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 965,9102 руб.

1 грамм серебра - 68,6100 руб.

1 грамм платины - 2 695,2300 руб.

1 грамм палладия - 3 417,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,0501 р. (1,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,75%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,7901 р. (1,46%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,9200 р. (1,88%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



