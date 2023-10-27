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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 октября: 5 965,9102 руб/1 г золота и 68,6100/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 965,9102 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 695,2300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 417,1699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,0501 р. (1,45%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,75%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,7901 р. (1,46%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,9200 р. (1,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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