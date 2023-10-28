Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 28 октября: 93,2174 руб/доллар США и 98,3504 руб/евро

ЦБ РФ с 28 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 93,2174 руб.
  • 1 евро - 98,3504 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,1220 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3442 р. (0,37%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3872 р. (0,39%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3850 р. (0,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Финпланирование для бизнеса. Юлия Сагдеева о том, как держать компанию в финансовом ресурсе
Роман Буркало: «Если зарабатываю я, зарабатывают все»
«Нужно стремиться быть лучшими». Предприниматель Александр Горин – о мечте, команде и «концепции ежа»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги