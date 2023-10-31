Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 октября: 5 944,4302 руб/1 г золота и 68,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 944,4302 руб.

1 грамм серебра - 68,2200 руб.

1 грамм платины - 2 707,0500 руб.

1 грамм палладия - 3 414,5500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,3402 р. (0,43%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6200 р. (0,90%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,2200 р. (0,96%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,9101 р. (1,45%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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