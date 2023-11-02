Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи может восстановиться на фоне дорожающей нефти

Индекс МосБиржи к окончанию основной сессии в среду смог подняться выше 3200 пунктов. На рынке наблюдалась смешанная динамика, однако большинство бумаг подросли по итогам дня, отмечают аналитики ПСБ.

Наибольшее влияние оказала дорожающие цены на нефть, котировки Brent вновь торгуются выше 86 долл./барр. На этом фоне акции ЛУКОЙЛа, Роснефти и Газпром нефти оказались лучше рынка. В очередной раз порадовали инвесторов финансовый сектор. Бумаги отсюда вчера проявили устойчивость, несмотря на волну распродаж. Практически полностью восполнили потери вторник акции Сбербанка, вблизи годовых максимумов двигались бумаги МосБиржи. Что касается сегмента горной добычи и металлургии, здесь в лидерах торгов вновь были бумаги Мечела. Объёмы торгов обыкновенными акциями компании снова оказались в списке лидеров. При этом сильнее выросли именно «префы». На данный момент разница в стоимости составляет примерно 8 рублей. Это отражает ожидания инвесторов на то, что Мечел может в обозримом будущем вернуться к выплате дивидендов. Однако, на мой взгляд, куда интереснее смотрятся обыкновенные акции за счёт разницы в стоимости с привилегированными бумагами, ростом цен на уголь и благоприятной конъюнктурой на рынке стали. При этом вероятность выплат дивидендов выглядит достаточно низкой на данный момент.

Вполне вероятно, что индекс МосБиржи может попробовать продолжить восстановление, поддержкой снова могут стать дорожающая нефть. Однако я склонен ожидать возвращение медвежьих настроений в ближайшее время. Снижающиеся объёмы торгов, даже во время роста рынка, говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать позиции. В данном случае сказывается повышение ставки и укрепление рубля. Актуальным, на мой взгляд, является диапазон 3170-3240 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Надо не запрещать пластик, а создавать инфраструктуру по сбору отходов»
«Не надо хоронить ESG-повестку в России». Денис Дерюшкин – о зелёных технологиях и спросе на традиционные энергоресурсы
Семь лет в партнёрстве с БРИФом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги