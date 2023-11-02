ПСБ: Индекс МосБиржи может восстановиться на фоне дорожающей нефти

Индекс МосБиржи к окончанию основной сессии в среду смог подняться выше 3200 пунктов. На рынке наблюдалась смешанная динамика, однако большинство бумаг подросли по итогам дня, отмечают аналитики ПСБ.

Наибольшее влияние оказала дорожающие цены на нефть, котировки Brent вновь торгуются выше 86 долл./барр. На этом фоне акции ЛУКОЙЛа, Роснефти и Газпром нефти оказались лучше рынка. В очередной раз порадовали инвесторов финансовый сектор. Бумаги отсюда вчера проявили устойчивость, несмотря на волну распродаж. Практически полностью восполнили потери вторник акции Сбербанка, вблизи годовых максимумов двигались бумаги МосБиржи. Что касается сегмента горной добычи и металлургии, здесь в лидерах торгов вновь были бумаги Мечела. Объёмы торгов обыкновенными акциями компании снова оказались в списке лидеров. При этом сильнее выросли именно «префы». На данный момент разница в стоимости составляет примерно 8 рублей. Это отражает ожидания инвесторов на то, что Мечел может в обозримом будущем вернуться к выплате дивидендов. Однако, на мой взгляд, куда интереснее смотрятся обыкновенные акции за счёт разницы в стоимости с привилегированными бумагами, ростом цен на уголь и благоприятной конъюнктурой на рынке стали. При этом вероятность выплат дивидендов выглядит достаточно низкой на данный момент.

Вполне вероятно, что индекс МосБиржи может попробовать продолжить восстановление, поддержкой снова могут стать дорожающая нефть. Однако я склонен ожидать возвращение медвежьих настроений в ближайшее время. Снижающиеся объёмы торгов, даже во время роста рынка, говорят о том, что инвесторы не готовы наращивать позиции. В данном случае сказывается повышение ставки и укрепление рубля. Актуальным, на мой взгляд, является диапазон 3170-3240 пунктов.