ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в понедельник на максимальных отметках с 25 октября

Объёмы торгов составили всего 41,2 млрд руб., что на 20% ниже среднего значения прошлой недели. На рынке преобладали позитивные настроения, абсолютно все сегменты завершили день в плюсе. Среди ключевых секторов отметим заметный рост акций нефтегазовых компаний. Лидером стали бумаги Башнефти, которые прибавили более 3% по итогам дня. Полностью восстановили потери пятницы акции НОВАТЭКа, вновь переписали годовой максимум бумаги Газпром нефти. Порадовали инвесторов акции Сбербанка, они вплотную приблизились к пикам текущего года, обыкновенные бумаги банка оказались выше 273 руб. к окончанию вечерней сессии. Неплохо прибавили также акции ВТБ, которые полностью отыграли потери предыдущей недели.

Все акции из сектора ИТ компаний смогли подрасти. Опередили рынок здесь бумаги Группы Позитив, ЦИАН, ВК и Софтлайн. В то же время достаточно слабо показал себя сектор горной добычи и металлургии. Лишь бумаги НЛМК и обыкновенные акции Мечела прибавили сильнее, чем индекс. Несмотря на явный позитивный настрой на рынке, некоторые бумаги оказались в минусе. Небольшие потери понесли акции Полюса и ММК. В пятницу появились сообщения о том, что СД Норникеля рекомендовал выплатить дивиденды и произвести сплит акций. На этом фоне бумаги компании начали корректироваться. Мы считаем, что снижение бумаг может в скором времени прекратиться. Выплата дивидендов, это позитивный фактор, как и сплит акций. Коррекций последних дней выглядит, как необходимая пауза после того, как с 11 октября бумаги Норникеля прибавили 12%. В понедельник также были под давлением акции РУСАЛа, однако в пятницу они прибавили более 2% не рекомендации СД Норникеля выплатить дивиденды. Учитывая сильное отставание бумаг РУСАЛа от рынка, акции компании смотрятся интересно в среднесрочной перспективе.