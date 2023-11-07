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ПСБ: Рассчитываем на возврат нефти Brent в 85-90 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent начинают неделю на минорной ноте, ближайший фьючерс не удерживает 85 долл./барр. Геополитическая премия практически полностью «ушла», что, на наш взгляд, преждевременно, так как риски обострения конфликта на Ближнем Востоке по-прежнему никуда не делись. С точки зрения баланса рынок остается дефицитным по предложению, но в меньшей степени, чем раньше на фоне сокращения спроса со стороны США и Европы. Китай в 4 кв. может ограничить потребление нефти на фоне сокращения загрузки НПЗ, так как маржа сужается, а квоты на экспорт сокращаются.

Тем не менее, за октябрь статистика неплохая: импорт вырос на 13,5% г/г, до 11,53 млн барр./день. Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать добычу до конца этого года. С учетом традиционно слабого спроса в начале года, нельзя исключить продление добровольного сокращения и на этот период. Таким образом, мы считаем, что текущее снижение нефти избыточно и рассчитываем, что в рамках недели удастся вернуться в зону 85-90 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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