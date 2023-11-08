«Открытие»: Американский рынок ждёт серию выступлений представителей ФРС

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в лёгком минусе в первой половине дня во вторник. Бумаги «Группы Позитив» заметно подешевели после отчётности. Дешевеют акции нефтяников на фоне снижения котировок нефти. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,9 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3235,58 п. (+0,01%), а индекс РТС - 1102,07 п. (-0,15%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», GlobalTrans, TCS Group, «Магнит» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «Группа Позитив», МКП «ВК», НЛМК, «Московская Биржа» и «НОВАТЭК».

Акции «Группы Позитив» (POSI) ушли в минус на фоне отчётности. Объем отгрузок по итогу девяти месяцев составил 8,9 млрд руб по сравнению с 6,7 млрд руб годом ранее. По предварительной информации, объём отгрузок за 10 месяцев уже составил 11,2 млрд руб. Почти 35% отгрузок приходится на сентябрь и октябрь. В компании отмечают, что высокий сезон приходится традиционно на конец года. Предполагается, что общий итог года в объёме отгрузок может составить 22,5-27,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев чистая прибыль является отрицательной — около 1,3 млрд руб. В декабре Positive Technologies планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в объёме около 1,04 млрд руб. С учётом уже выплаченных дивидендов общий объём составит 4,8 млрд руб, что в 3,7 раза больше прошлогодних дивидендов.

Акции Сбербанка (SBER) торговались в лёгком минусе. Наблюдательный совет утвердил новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики. 6 декабря детали будут предоставлены общественности. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках итоговой пресс-конференции об ожиданиях рекордной прибыли, как в 2023 году, так и в 2024 году.

«Эталон» (ETLN) сообщил о завершении смены депозитария для своих GDR. Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L., куда ранее также переехали многие российские компании.

Рубль слабел против доллара США, но укреплялся против евро и юаня. Некоторые негативные ожидания по рублю формируются на фоне дешевеющей нефти. Кроме того, с 8 ноября Минфин ежедневно будет покупать валюту и золото на 29,6 млрд руб, что создаст дополнительное давление на россиянина. В случае дальнейшего падения цен на нефть может сократиться приток валюты на рынок.

По состоянию на 15:40 мск:

USD/RUB – 92,49 (+0,11%),

EUR/RUB – 98,72 (-0,37%),

CNY/RUB – 12,680 (+0,01%).

Снижение цен производителей еврозоны намекает на дальнейшее замедление инфляции

Европейский Stoxx 600 торговался в лёгком минусе. Основное давление на европейские индексы оказывают акции нефтяных компаний, которые дешевеют вслед за нефтью. Финансовый сектор, напротив, среди лидеров благодаря акциям швейцарского UBS AG, которые прибавляли более 3%. Банк отчитался хуже ожиданий по прибыли, но при этом процесс интеграции Credit Suisse проходит более гладко и быстро. Акции Watches of Switzerland дорожали более чем на 8% на фоне заявлений менеджмента о планах удвоить объёмы продаж к 2028 году. Испанская туристическая Amadeus отчиталась лучше ожиданий, а также объявила о второй в этом году программе обратного выкупа акций. Бумаги производителя грузовиков Daimler Truck теряли почти 4% на фоне продаж и прибыли ниже ожиданий рынка. И немного статистики. Промышленное производство Германии сократилось за сентябрь на 1,4% при ожиданиях снижения на 0,1%. В годовом выражении промышленное производство упало на 3,86%. Цены производителей еврозоны упали в сентябре на 12,4% по сравнению с падением на 11,5% в августе.

По состоянию на 15:40 мск:

FTSE 100 - 7411,92 п. (-0,08%),

DAX - 15101,30 п. (-0,23%),

CAC 40 - 6976,44 п. (-0,53%).

Китайские данные по внешней торговле негативно отразились на динамике нефтяных котировок

Нефть дешевела. Пессимизм на рынке связывают с неожиданным падением экспорта из Китая, что может говорить о слабости мирового спроса. Структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется, но разрыв между ближними и дальними контрактами стал существенно меньше. Февральский Brent дешевле январского лишь на $0,38, мартовский дешевле на $0,77, апрельский на $1,12, а июльский на $2,16. Ожидается, что китайские НПЗ могут сократить объёмы переработки до конца года, что частично объясняется сокращением маржи прибыльности на фоне восстановления цен на российскую нефть.

По состоянию на 15:40 мск:

WTI - $79,46 (-1,68%),

Brent - $83,66 (-1,78%),

Золото - $1967,90 (-1,04%).

Американский рынок ждёт серию выступлений представителей ФРС

Американский календарь во вторник изобилует выступлениями представителей ФРС. Ожидаются выступления президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других. Также в 16:30 мск выйдут данные по торговому балансу.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,05% в NASDAQ до 0,25% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась на 2 Б.П. до 4,63%. WeWork, которая на пике популярности стоила более $47 млрд, подала документы на банкротство.