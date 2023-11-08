Комментарии

ПСБ: По-прежнему ждем снижения курса доллара в зону 90-92 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам торгов во вторник рубль незначительно окреп: курс доллара потерял лишь 13 копеек, опустившись к закрытию к отметке 92,3 руб. Экспортеры вернулись на рынок с предложением валюты после выходного в понедельник, что способствовало восстановлению объемов торгов к среднему значению за прошлую неделю. Сдержал укрепление рубля негатив с рынка нефти, - нефть Brent подешевела до минимумов с конца июля на фоне опасений относительно устойчивости спроса в США и Европе, а также ухода на второй план рисков по Ближнему Востоку. 

Утром курс рубля в основных валютных парах слабо меняется. Мы сохраняем наш целевой диапазон для пары доллар/рубль на уровне 90-92 руб. На наш взгляд, поступления по механизму продажи валютной выручки экспортеров обеспечат достаточное предложение валюты на рынке. В то же время, сезонный пик спроса со стороны импортеров в рамках подготовки к Новогодним праздникам, на наш взгляд, пройден.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги