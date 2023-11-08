ПСБ: По-прежнему ждем снижения курса доллара в зону 90-92 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам торгов во вторник рубль незначительно окреп: курс доллара потерял лишь 13 копеек, опустившись к закрытию к отметке 92,3 руб. Экспортеры вернулись на рынок с предложением валюты после выходного в понедельник, что способствовало восстановлению объемов торгов к среднему значению за прошлую неделю. Сдержал укрепление рубля негатив с рынка нефти, - нефть Brent подешевела до минимумов с конца июля на фоне опасений относительно устойчивости спроса в США и Европе, а также ухода на второй план рисков по Ближнему Востоку.

Утром курс рубля в основных валютных парах слабо меняется. Мы сохраняем наш целевой диапазон для пары доллар/рубль на уровне 90-92 руб. На наш взгляд, поступления по механизму продажи валютной выручки экспортеров обеспечат достаточное предложение валюты на рынке. В то же время, сезонный пик спроса со стороны импортеров в рамках подготовки к Новогодним праздникам, на наш взгляд, пройден.