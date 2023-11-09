ПСБ: Индекс МосБиржи в ходе сегодняшних торгов впервые с 26 октября поднимался выше отметки 3250 пунктов

Драйвером роста выступили бумаги Сбербанка, которые обновили сегодня годовые пики. Вероятно, акции банка пользуются спросом на фоне ранее появившихся сообщений о том, что в декабре должна быть утверждена новая дивидендная политика компании. Сбербанк не планирует сильно её менять. Вполне возможно, что дивиденды также будут выплачиваться раз в год, однако объём выплат может быть больше 50% от чистой прибыли по МСФО, как это прописано в действующей политике. Либо будет прописана возможность выплат более 50% от прибыли.

Обновили локальные пики расписки TCS Group. Напомним, 21 ноября состоится собрание акционеров, по результатам которого СД получит право производить обратный выкуп акций.

Сильным спросом пользовались бумаги транспортного сектора. Котировки Совкмофлота приблизились к отметке 125 руб. На мой взгляд, инвесторы покупают акции в надежде увидеть сильные финансовые результаты за 9 месяцев, которые будут опубликованы во второй половине ноября. Это должно подтвердить ожидания высоких дивидендов за 2023 год.

Вновь активно дорожают акции Мечела. Годовые пики переписали также акции Магнита, однако они откатились от них во второй половине основной сессии.

Из аутсайдеров отметим расписки Русагро, которые корректируются после бурного роста накануне.