ПСБ: Индекс МосБиржи показал символический рост по итогам дня

При этом в течение дня индекс поднимался к отметке 3257 пунктов, но не смог её удержать. Объёмы торгов продолжили увеличиваться, составив почти 60 млрд руб. Наибольшую поддержку оказали акции Сбербанка, которые переписали годовые пики. Обыкновенные бумаги банка прибавили 1,8%, а «префы» 1,6%. Здесь мы выделяем несколько причин. Во-первых, в начале декабря будет представлена обновлённая дивидендная политика. Вероятно, серьёзных изменений не будет, но мы допускаем, что СД получит возможность выплачивать более 50% от чистой прибыли по МСФО. Кроме этого, Герман Греф заявил, что помимо рекордной прибыли в текущем году, в 2024 г. ожидается положительная динамика бизнеса банка. Во-вторых, из-за повышения ставки, снижения цен на нефть и укрепления рубля на рынке на данный момент не так много интересных идей.

На этом фоне вполне ожидаемо, что спрос на акции Сбербанка вырос. На локальных пиках завершили торги расписки TCS Group. 21 ноября состоится собрание акционеров, по результатам которого СД может получить право производить обратный выкуп акций. Продолжили дорожать бумаги Мечела. С начала ноября обыкновенные акции уже прибавили более 13%, а привилегированные больше 20%. Новостей, которые бы объяснили столь сильный рост, за этот период не появлялось. Вероятно, инвесторы ожидают возвращения к выплатам дивидендов в обозримом будущем. Неплохо себя показали акции ТМК. Вчера они преодолели 50-денвную среднюю, а уже сегодня могут протестировать 200-дневную среднюю, что позволит им продолжить рост. Заметно лучше рынка был транспортный сектор. На 7% подскочили акции ДВМП. Котировки Совкмофлота приблизились к отметке 125 руб. На наш взгляд, инвесторы ожидают увидеть сильные финансовые результаты за 9 месяцев, которые будут опубликованы во второй половине ноября. Из аутсайдеров выделим расписки Русагро, которые корректировались после сильного роста накануне.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжил торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок пытается сохранить растущий импульс, но, вероятно, этому будет мешать падение цен на нефть, которое пока не отыграно бумагами нефтегазовых компаний. Однако сильного отката индекса на данный момент ждать не стоит. Поддержкой должны выступить акции Сбербанка.