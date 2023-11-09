ПСБ: Индекс МосБиржи продолжил торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов

Акции

Индекс МосБиржи продолжил торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. На фоне падения цен на нефть, риски снижения рынка акций в самое ближайшее время растут

Облигации

Потенциал дальнейшего снижения кривой ОФЗ незначительный

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи показал символический рост по итогам дня. При этом в течение дня индекс поднимался к отметке 3257 пунктов, но не смог её удержать. Объёмы торгов продолжили увеличиваться, составив почти 60 млрд руб. Наибольшую поддержку оказали акции Сбербанка, которые переписали годовые пики. Обыкновенные бумаги банка прибавили 1,8%, а «префы» 1,6%. Здесь мы выделяем несколько причин. Во-первых, в начале декабря будет представлена обновлённая дивидендная политика. Вероятно, серьёзных изменений не будет, но мы допускаем, что СД получит возможность выплачивать более 50% от чистой прибыли по МСФО. Кроме этого, Герман Греф заявил, что помимо рекордной прибыли в текущем году, в 2024 г. ожидается положительная динамика бизнеса банка. Во-вторых, из-за повышения ставки, снижения цен на нефть и укрепления рубля на рынке на данный момент не так много интересных идей. На этом фоне вполне ожидаемо, что спрос на акции Сбербанка вырос. На локальных пиках завершили торги расписки TCS Group. 21 ноября состоится собрание акционеров, по результатам которого СД может получить право производить обратный выкуп акций.

Продолжили дорожать бумаги Мечела. С начала ноября обыкновенные акции уже прибавили более 13%, а привилегированные больше 20%. Новостей, которые бы объяснили столь сильный рост, за этот период не появлялось. Вероятно, инвесторы ожидают возвращения к выплатам дивидендов в обозримом будущем. Неплохо себя показали акции ТМК. Вчера они преодолели 50-денвную среднюю, а уже сегодня могут протестировать 200-дневную среднюю, что позволит им продолжить рост. Заметно лучше рынка был транспортный сектор. На 7% подскочили акции ДВМП. Котировки Совкмофлота приблизились к отметке 125 руб. На наш взгляд, инвесторы ожидают увидеть сильные финансовые результаты за 9 месяцев, которые будут опубликованы во второй половине ноября. Из аутсайдеров выделим расписки Русагро, которые корректировались после сильного роста накануне.

Считаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжил торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок пытается сохранить растущий импульс, но, вероятно, этому будет мешать падение цен на нефть, которое пока не отыграно бумагами нефтегазовых компаний. Однако сильного отката индекса на данный момент ждать не стоит. Поддержкой должны выступить акции Сбербанка.

Российский рынок облигаций

Доходность длинных выпусков приостановила снижение (11,97%, +1 б.п. по 10-летнему выпуску) на фоне прошедшего вчера аукциона. Несмотря на длинный срок (15 лет) спрос на выпуск оказался достаточно неплохим (101 млрд руб., размещено бумаг на 42,3 млрд руб.) за счет хорошей премии. Так, средневзвешенная доходность составила 12,17% годовых, тогда как соседние выпуски торгуются с доходностью ~12,0% годовых.

Основным драйвером для сохранения спрос на ОФЗ остается укрепление рубля, однако, на наш взгляд, данный потенциал пока ограничен уровнем 90 руб./долл. В результате, ожидаем, что доходности госбумаг продолжат находится вблизи текущих уровней.

На наш взгляд, инвесторы не до конца учитывают продолжительность сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В базовом сценарии ожидаем, что ключевая ставка будет находится на уровне 15% до середины следующего года, т..е. порядка 6-8 месяцев. Учитывая сохраняющуюся высокую глобальную неопределенность, на наш взгляд, пока преждевременно изменять структуру облигационных портфелей в пользу длинных и среднесрочных бумаг с фиксированным доходом; рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфелях.

Корпоративные и экономические события

Вчера обыкновенные акции Сбербанка показали уверенный рост, прибавив 1,8% и обновив максимумы года при всплеске торговой активности

Участники рынка позитивно среагировали на ряд заявлений представителей Сбербанка о текущей крепости кредитования, снижающих опасения по завтрашней публикации результатов по РСБУ, довлевшие, по нашему мнению, над котировками. Так, глава Сбербанка Г. Греф подтвердил, что спрос на ипотеку пока остается высоким, а первый зампред правления Сбербанка К. Царев - сообщил, что прирост розничного портфеля в октябре замедлился, но сохранился неплохим (составил около 2%), при чуть более сдержанном росте потребкредитования (+0,5%).

Мы с оптимизмом смотрим на ближайшие перспективы акций Сбербанка, оцениваем их как привлекательные с фундаментальной и тактической точек зрения: несмотря на среднесрочные перспективы замедления темпов прироста кредитования (из-за сильного роста ставок) и, соответственно, чистой прибыли, бизнес Сбербанк остается сильным, что позволит ему оставаться интересной дивидендной историей (ждем 33 руб. на акцию по итогам 2023 года).

Рассчитываем, что ко Дню инвестора (состоится 6 декабря, - на нем будут представлены обновленная трехлетняя стратегия банка и новая дивидендная политика) обыкновенные акции Сбербанка продолжат тяготеть к росту, повышаем тактический ориентир до 294 руб.

Целевую цену на горизонте 12 мес. сохраняем на уровне 320 руб.



Норникель: сплит акций может завершиться к апрелю 2024 года

Процесс дробления номинала акций Норникеля, с учетом всех необходимых процедур, может завершиться к апрелю 2024 года, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков, передал Интерфакс.

Наше мнение: напомним, что СД компании рекомендовал ВОСА принять решение о сплите 1 к 100 в прошлую пятницу. ВОСА состоится 7 декабря. В случае одобрения, цена 1 акции Норникеля будет стоить ~175 руб. Дробление повысит ликвидность бумаг компании на Мосбирже, мы считаем это положительным моментом и рассчитываем на реализацию.

ОВК согласовала цену допэмиссии: 12,5 млрд акций по цене 9,3 руб. за акцию

9 ноября в рамках FPO начнется размещение по открытой подписке 12,5 млрд акций ОВК, при полной реализации которого совокупной объем привлеченных средств составит 116,25 млрд руб. В рамках преимущественного права были поданы заявки на приобретение 3,1 млрд акций, инвесторам же будет доступно 9,4 млрд акций для покупки. Размещение продлится до 22 ноября.

Наше мнение: напомним, что основной причиной допэмисии стал значительный долг компании (на конец июня чистый долг — 64,6 млрд руб.). Бумаги ОВК с сентября демонстрируют значительное падение с сентября на фоне первых объявлений о FPO, которое приведет к значительному размытию долей инвесторов и увеличению акций в обращении почти в 110 раз. По итогам вчерашних торгов, акции дополнительно сократились на 1,6%, до 77 руб.