Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 ноября: 5 811,9302 руб/1 г золота и 66,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 9 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 811,9302 руб.

1 грамм серебра - 66,8000 руб.

1 грамм платины - 2 664,8201 руб.

1 грамм палладия - 3 171,7000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,7399 р. (1,44%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1600 р. (3,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,4901 р. (3,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 164,9699 р. (4,94%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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