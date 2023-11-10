«Открытие»: Нефть пытается ликвидировать потери предыдущих дней

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в минусе к середине дня в четверг. Слабая нефть и прогнозы ЦБ РФ по ставке сработали демотиваторами покупок акций. По состоянию на 16:20 мск индекс МосБиржи - 3234,31 п. (-0,34%), а индекс РТС - 1106,96 п. (-0,55%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 23,4 млрд руб.

Лидерами среди индексных бумаг были «Ростелеком», привилегированные «Сургутнефтегаз», НЛМК, X5 Retail и МКП «ВК». Самыми слабыми оказались «РусАгро», GlobalTrans, «Северсталь», «НОВАТЭК» и «Аэрофлот».

«Магнит» (MGNT) продолжает расширяться. Сеть купил интернет-сервис KazanExpress. Далее сервис будет развиваться в рамках «Магнит Маркет».

«Южуралзолото» планирует провести первичное размещение акций на Московской Бирже до конца ноября текущего года. Однако объём размещения предполагается до 5% акций компании.

VK (VKCO) отчиталась о росте выручки по МСФО за 9 месяцев на 37% до 90,3 млрд руб. Основным источником роста выручки стала онлайн-реклама, где рост составил 47% до 55,4 млрд руб. В III квартале выручка выросла на 37% в годовом выражении до 33 млрд руб.

Сервис проката электросамокатов Whoosh (WUSH) сообщает о том, что за 10 месяцев число поездок увеличилось на 89% до 99 млн. География услуг расширилась до 53 городов страны.

«Ростелеком» (RTKM) также порадовал отчётностью. Прибыль компании по МСФО увеличилась за 9 месяцев на 29% до 40,5 млрд руб. Выручка выросла на 14% до 498,5 млрд руб. Выручка в III квартале также выросла на 14% до 173,9 млрд руб.

Однако более значимым для рынка были не отчёты, а очередные предсказания от ЦБ РФ. Глава регулятора Эльвира Набиулина заявила в рамках совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах, что ЦБ не исключает ещё одного повышения ставки, а смягчение может начаться в 2024 году на фоне замедления инфляции. Более того, повышение ставки может состояться до конца года. В любом случае, на период до полугода жёсткая ДКП может сохраниться. По прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка может снизиться ниже 10% лишь в 2025 году. Эльвира Набиуллина полагает, что возвращение инфляции к 4% потребует поддержания жёсткой ДКП в течение нескольких кварталов. Она предполагает, что в 2026 году ставка стабилизируется на нейтральных значениях. В любом случае, на наш взгляд, в ближайшие кварталы рынок акций будет конкурировать с депозитами и рынком облигаций по доходности.

По состоянию на 16:20 мск:

USD/RUB – 92,05 (+0,04%),

EUR/RUB – 98,46 (-0,06%),

CNY/RUB – 12,604 (-0,16%).

Отчёты европейских компаний поддерживают оптимизм в Европе

Европейские индексы преимущественно повышались на фоне сильной отчётности компаний и снижения доходностей облигаций. Накануне выступали главы Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. Однако никаких заявлений по поводу монетарной политики не было. Доходности по американским казначейским обязательствам снизились, что сняло напряжённость с рынка акций. Бумаги платежной системы Adyen повышались более чем на 28% на фоне сильного отчёта. Бумаги AstraZeneca повышались более чем на 3% на фоне повышения годового прогноза. Акции Schneider Electric подрастали более чем на 6% на фоне повышения годового прогноза.

По состоянию на 16:20 мск:

FTSE 100 - 7439,29 п. (+0,51%),

DAX - 15310,65 п. (+0,53%),

CAC 40 - 7095,36 п. (+0,87%).

Нефть пытается ликвидировать потери предыдущих дней

Нефть пыталась ликвидировать распродажи предыдущих дней. Вопрос даже не в росте запасов в США, который оказался самым крупным с февраля текущего года. Минэнерго США ждёт уже спада спроса на 300 тыс. баррелей ежедневного потребления вместо 100 тыс. баррелей прироста спроса в день в текущем году.

По состоянию на 16:20 мск:

WTI - $76,03 (+0,93%),

Brent - $80,29 (+0,94%),

Золото - $1950,50 (-0,37%).

Американскому рынку всё труднее расти

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное движение рынка в начале дня в пределах +-0,1%.

Disney неплохо отчитался по прибыли. Однако доходы от телевизионного бизнеса вызывают тревогу. Забастовка в Голливуде завершилась. Сценаристы и актеры пришли к общему соглашению со студиями. Разработчик чипов Arm's отчитался лучше ожиданий по прибыли в своём первом отчёте, хотя выручка оказалась хуже ожиданий. Тем не менее, к 2025 году компания планирует выйти на рынок со своим собственным товаром. До конца дня выйдут данные по первичным обращениям по безработице, выступят представители ФРС Бостик и Баркин, а также председатель ФРС Джером Пауэлл.