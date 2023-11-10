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ПСБ: Заявления регулятора снизили кривую ОФЗ на 25-35 б.п.

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

ЦБ обозначил горизонт удержания ключевой ставки на текущем уровне, что вызвало мини-ралли на рынке ОФЗ – кривая госбумаг снизилась на 25-35 б.п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возврат инфляции к цели ЦБ РФ (вблизи 4%) к концу 2024 г. потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов. Таким образом, цикл снижения ставки может начаться уже во 2 квартале 2024 г. Однако, снижение ставки будет весьма плавным – по словам регулятора, в базовом сценарии ключевая ставка опустится ниже 10% только в 2025 году.

Мы не видим существенного потенциала для продолжения снижения доходностей ОФЗ – в декабре рубль традиционно будет выглядеть слабее, а с 1 квартала 2024 г. вновь возрастут потребности Минфина в госзаимствованиях.

В текущей ситуации облигации с плавающей ставкой сохраняют оптимальный баланс в терминах «риск/доходность». Так, сегодня закрывается книга по 3-летнему выпуску Росэксимбанк (АА/АА), входящего в Группу ВЭБ, с ориентиром по плавающему квартальному купону КС+225 б.п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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