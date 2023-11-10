ПСБ: Доллар может завершить неделю у 92 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера на валютном рынке сохранилась низкая волатильность - пара доллар-рубль вновь предпринимала попытки опуститься чуть ниже 92 руб., однако пока этот уровень устоял. Некоторую поддержку рублю вчера оказала стабилизация на рынке нефти, где Brent сумела вернуться выше 80 долл./барр. Объемы торгов подросли по сравнению с предыдущим днем, но остались пониженными относительно конца прошлой недели.

Вчера ЦБ опубликовал Обзор рисков финансовых рынков, в котором подтвердил, что ключевым фактором укрепления рубля в прошлом месяце выступило заметное увеличение чистых продаж валюты со стороны экспортеров со второй половины месяца, нарастивших их более чем на треть, до 12,5 млрд долл. Это было вызвано как началом реализации Указа по обязательной продаже валютной выручки и повышенными налоговыми отчислениями, так и ростом нефтяных котировок, способствовавшим общему увеличению нефтегазовых доходов. Регулятор в своем обзоре также отметил некоторое улучшение валютной структуры внешнеторговых расчетов, правда, дав данные за сентябрь: что доля рублевых расчетов за экспорт несколько снизилась, с 40,5% до 37,4%, доля импортных платежей в рублях, наоборот, подросла до 31,1% (с 29,7% в августе). Мы рассчитываем, что ужесточение валютного контроля, в отсутствие новых вводных, продолжит обеспечивать стабильность позиций рубля и в ноябре, несмотря на ожидаемое сокращение нефтегазовых доходов.

Утром курс доллара пытается инерционно слабо дорожать. Не видим сегодня значимых конъюнктурных поводов для активизации торговой активности, по-прежнему склонны ждать, что американская валюта в течение дня продолжит пытаться перейти в наш целевой диапазон 90-92 руб., но, скорее, останется по итогам недели в районе его верхней границы.