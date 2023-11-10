ПСБ: Индекс МосБиржи по итогам четверга показал небольшое снижение, завершив вечернюю сессию на отметке 3234 пунктов

Объёмы торгов вчера несколько снизились, составив в итоге 49,8 млрд руб. В разрезе сегментов можем выделить лишь сектор электроэнергетики, который был заметно хуже рынки. Подавляющая большинство бумаг не показало сколь-нибудь значимой динамики. В то же время основное движения в акциях, которые стали исключением, происходили из-за корпоративных событий. Обновили исторический максимум бумаги Газпром нефти после рекомендации СД выпалить 82,94 руб. на акцию в качестве дивидендов. Это заметно превзошло ожидания рынка благодаря чему бумаги компании за день прибавили более 5%. Дивидендная доходность на момент закрытия торгов составила 9,7%.

В списке аутсайдеров оказались акции ВК. Вчера компания опубликовала операционные результаты, которые, как мы считаем, оказались неплохими. Вероятно, сказываются преобладание негативных настроений на рынке. Порадовали инвесторов бумаги Ростелекома, которые подрасли на фоне публикации сильных финансовых результатов за III квартал. Приятно удивила компания Софтлайн, показав хорошую отчётность по итогам прошедшего квартала. На этом фоне акции подскочили на 4%. Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить 291 руб./акцию, однако бумаги компании показали лишь небольшой рост. Скорее всего участники торгов не до конца уверены, что акционеры одобрят дивиденды. Из прочих акций отметим бумаги Мечела, которые продолжают дорожать без новостей, постепенно приближаясь к пикам февраля прошлого года. Переписали локальные максимумы «префы» Сургутнефтегаза на фоне ожидания публикации отчётности по РСБУ.