ПСБ: Индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200-3250 пунктов

Акции

Индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200-3250 пунктов

Облигации

Заявления регулятора снизили кривую ОФЗ на 25-35 б.п.

В фокусе

Дивидендный сюрприз Газпром нефти

82,94 руб. в качестве дивидендов за 9 мес. рекомендовал СД Газпром нефти. Это заметно выше консенсуса (56,8 руб.) и выше дивидендов за весь 2022 г. (81,94 руб./акцию).. Текущая дивидендная доходность складывается в районе 10%. Собрание акционеров для одобрения дивидендов назначено на 15 декабря, а реестр для получения дивидендов предполагается закрыть 27.12. Компания не публиковала еще результаты за 9 мес., поэтому сложно оценить, какую часть прибыли она рекомендовала направить на выплату дивидендов, но, учитывая размер, payout заметно выше традиционных 50% - на наш взгляд, может речь идти о 75%. Это в целом логично, учитывая как потребности «материнской» компании в свете роста налоговой нагрузки (в частности, рост НДПИ на газовый конденсат), так и устойчивое положение Газпром нефти на рынке.

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи по итогам четверга показал небольшое снижение, завершив вечернюю сессию на отметке 3234 пунктов. Объёмы торгов вчера несколько снизились, составив в итоге 49,8 млрд руб. В разрезе сегментов можем выделить лишь сектор электроэнергетики, который был заметно хуже рынка. Подавляющее большинство бумаг не показало сколь-нибудь значимой динамики. В то же время основное движение в акциях, которые стали исключением, произошло из-за корпоративных событий. Обновили исторический максимум бумаги Газпром нефти после рекомендации СД выпалить 82,94 руб. на акцию в качестве дивидендов, благодаря чему бумаги компании за день прибавили более 5%. В списке аутсайдеров оказались акции ВК. Вчера компания опубликовала операционные результаты, которые, как мы считаем, оказались неплохими. Вероятно, сказывается преобладание негативных настроений на рынке. Порадовали инвесторов бумаги Ростелекома, которые подросли на фоне публикации сильных финансовых результатов за III квартал. Приятно удивила компания Софтлайн, показав хорошую отчётность по итогам прошедшего квартала. На этом фоне акции подскочили на 4%. Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить 291 руб./акцию, однако бумаги компании показали лишь небольшой рост. Скорее всего участники торгов не до конца уверены, что акционеры одобрят дивиденды. Из прочих акций отметим бумаги Мечела, которые продолжают дорожать без новостей, постепенно приближаясь к пикам февраля прошлого года. Переписали локальные максимумы «префы» Сургутнефтегаза на фоне ожидания публикации отчётности по РСБУ.

Ожидаем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Ключевым событием станет публикация результатов Сбербанка по РБПУ за октябрь. Каких-либо сюрпризов мы не ожидаем, однако, как это было ранее в этом году, акции банка могут оказаться в минусе по итогам дня.

Российский рынок облигаций

ЦБ обозначил горизонт удержания ключевой ставки на текущем уровне, что вызвало мини-ралли на рынке ОФЗ – кривая госбумаг снизилась на 25-35 б.п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возврат инфляции к цели ЦБ РФ (вблизи 4%) к концу 2024 г. потребует поддержания жесткой денежно-кредитной политики на протяжении нескольких кварталов. Таким образом, цикл снижения ставки может начаться уже во 2 квартале 2024 г. Однако, снижение ставки будет весьма плавным – по словам регулятора, в базовом сценарии ключевая ставка опустится ниже 10% только в 2025 году.

Мы не видим существенного потенциала для продолжения снижения доходностей ОФЗ – в декабре рубль традиционно будет выглядеть слабее, а с 1 квартала 2024 г. вновь возрастут потребности Минфина в госзаимствованиях.

В текущей ситуации облигации с плавающей ставкой сохраняют оптимальный баланс в терминах «риск/доходность». Так, сегодня закрывается книга по 3-летнему выпуску Росэксимбанк (АА/АА), входящего в Группу ВЭБ, с ориентиром по плавающему квартальному купону КС+225 б.п.

Корпоративные и экономические события

Совет директоров ФосАгро рекомендовал промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию и представил отчет за 3 кв.

291 руб./акцию рекомендовал СД Фосагро в качестве дивидендов за 9 мес. Акции отреагировали ростом в моменте на 1,6%. Позже компания представила результаты за 3 кв. Выручка составила 116,1 млрд руб., сократившись на 5,5% г/г. EBITDA - 48,5 млрд руб., снижение на 15% г/г. Рентабельность EBITDA: 47%, -5 п.п. Чистая прибыль составила 27,1 млрд руб., снизившись на 35% г/г.

Наше мнение: новость по дивидендам приятная, но напомним, что ранее СД уже рекомендовал дивиденды за 1 полугодие, но акционеры не одобрили выплаты. Теперь вопрос о новых выплатах будет рассмотрен на ВОСА 14 декабря. Есть риски, что дивиденды снова будут поставлены на паузу из-за необходимости в 4 кв. выплатить налог на сверхприбыль. Что касается отчета Фосагро, то как ожидалось г/г результаты слабые, а вот по сравнению со 2 кв. 2023 напротив отличные - везде отмечается рост за счет наращивания объемов продаж, увеличения экспортных цен и ослабления курса рубля.

ВК: соцсети – по-прежнему главный драйвер роста

Компания опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев. Бумаги ВК отреагировали на отчетность умеренным ростом на 0,87%.

Выручка по ключевым сегментам за 9 месяцев:

• Совокупная выручка: +37% г/г, до 90,3 млрд руб.

• Социальные сети и контектные сервисы: +40% г/г, до 71,3 млрд руб.

• Образование (Ed-tech): +38% г/г, до 11,1 млрд руб.

• Технологии для бизнеса и прочее: +63% г/г, до 4,8 млрд руб.

Наше мнение: соцсети и контекстные сервисы – главный драйвер роста. Причина – перераспределение российского рынка интернет-рекламы после ухода иностранных компаний и консолидация платформы Дзен в 2022 г. Среднемесячная аудитория (MAU): +11% г/г, до 83,7 млн пользователей. Выручка в категории Ed-tech выросла в том числе благодаря консолидации платформы для школьников Учи.ру (3,2 млн пользователей к сентябрю 2023 г).

Драйверы роста блока Технологии для бизнеса – корпоративная почта VK WorkSpace и облачная платформа VK Cloud, которые активно занимают ниши ушедших международных участников рынка. Результаты ВК оцениваем как умеренно позитивные. Бизнес расширяется, а количество клиентов консолидированных компаний растёт. Однако необходимо дождаться финансовых результатов, т.к. в I полугодии у ВК опережающе выросли операционные издержки и снизилась маржинальность по EBITDA.

Ростелеком: +58% к чистой прибыли в III квартале

Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года. Акции Ростелекома отреагировали ростом на выход отчетности и прибавили более 1%. Ключевые показатели:

• Выручка: +14% г/г, до 173,9 млрд руб.

• OIBDA: +23% г/г, до 74,2 млрд руб.

• Рентабельность по OIBDA: +3,1 п.п. г/г, до 42,6%

• Чистая прибыль: +58% г/г, 13,6 млрд руб. (+ 58% г/г)

• Чистый долг, включая АО/OIBDA за 12 месяцев – 1,8х (-0,3 п.п.)

Наше мнение: драйверы роста – мобильная связь (+12% г/г, доля в выручке 34%), цифровые сервисы (+34% г/г, доля 20%) и видеосервисы Wink и more.tv (+17% г/г, доля 7%). Положительно оцениваем финансовые результаты Ростелекома и считаем, что по итогам года прибыль компании может ещё вырасти. Сектор телекоммуникаций сейчас наименее чувствителен к макрорискам и активно растёт на фоне повсеместной цифровизации. В 2024 г. Ростелеком представит новую дивидендную политику, на которой также могут положительно сказаться финансовые результаты компании и развитие отрасли. 18 октября 2023 г. совет директоров Ростелекома рекомендовал выплату дивидендов за 2022 год – 5,44 руб. на 1 обыкновенную и 1 привилегированную акцию (доходность 7,2% и 7,56% соответственно). Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 30 ноября.

Дочерние компании Газпром энергохолдинга представили финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года

Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1 представили разноплановые данные за 9 мес. Так, выручка выросла у Мосэнерго и ОГК-2 на 9% и 14,3% г/г соответственно (у ТГК-1 сократилась на 1,6%), EBITDA сократилась у Мосэнерго и ОГК-2 на 16,9% и 4,3% (у ТГК-1 без изменений), а рост чистой прибыли на 18,6% г/г смогла показать только ТГК-1.

Наше мнение: росту выручки Мосэнерго и ОГК-2 способствовало увеличение выработки электроэнергии за 9 месяцев 2023 года на 1,5% г/г и 7,5% г/г соответственно. Выручка ТГК-1 снизилась на фоне сокращения выработки электроэнергии (за 9 месяцев 2023 года -5,8% г/г), в частности из-за плановых ремонтных работ на Правобережной и Первомайской ТЭЦ. Провал по EBITDA у Мосэнерго и ОГК-2 при росте выручки обусловлен ростом операционных расходов и получением убытков от обесценения финансовых активов. Тогда как ТГК-1 наоборот удалось сократить г/г операционные расходы. Это же, а также сокращение финрасходов и повлияло на увеличение чистой прибыли компании за период. Мы считаем, что в целом бумаги данных компаний пока не обладают достаточным потенциалом роста. С точки зрения дивдоходностей есть более интересные компании (у Мосэнерго 5,6%, ОГК-2 9,2%), а

в акционерном капитале ТГК-1 присутствует иностранный акционер Fortum Oyi, и компания принимала решение не выплачивать дивиденды.