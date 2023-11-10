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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 ноября: 5 790,8701 руб/1 г золота и 66,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 790,8701 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 600,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 002,7900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,0602 р. (0,36%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,72%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,9701 р. (2,40%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 168,9100 р. (5,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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