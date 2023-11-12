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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 5 793,2402 руб/1 г золота и 66,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 793,2402 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 568,9199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 033,5801 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3699 р. (0,04%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,63%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,9301 р. (1,23%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7900 р. (1,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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