ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в символическом плюсе

Четвёртую сессию подряд российский рынок остаётся вблизи отметки 3240 пунктов. Среди ключевых акций заметно подросли бумаги Сбербанка. Помимо ожиданий дня инвестора, который пройдёт 6 декабря, в пятницу банк опубликовал финансовые результаты за октябрь. На этом фоне обыкновенные акции Сбербанка поднялись к 280 руб. В преддверии сегодняшней публикации финансовых результатов за III квартал вернулись к росту бумаги МосБиржи после непродолжительной консолидации. Спросом пользовались также акции нефтегазового сектора. Сильно выделялись бумаги Роснефти и Башнефти. Инвесторы ожидают в ближайшее время публикацию финансовой отчётности Башнефти по РСБУ, ранее это происходило в первой половине ноября.

Что касается Роснефти, в пятницу состоялось заседание СД по дивидендам, но рекомендация менеджмента на данный момент не озвучена. Продолжили дорожать акции угледобывающих компаний. С начала ноября обыкновенные бумаги Мечела прибавили 20%, а «префы» чуть менее 30%. Столь большая разница говорит о надеждах инвесторов на возвращение выплат дивидендов. Совет директоров РУСАЛа рекомендовал в пятницу не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 г. Акции компании отреагировали снижением, но затем котировки частично восстановились. Решение СД, на наш взгляд, вполне ожидаемо. Говорить о возможности выплат дивидендов можно будет после того, как РУСАЛ наладит поставки глинозёма на свои предприятия. Напомним, ранее компания подписала соглашение о покупке 30% китайского металлургического завода Hebei Wenfeng New Materials (HWNM).

По нашим оценкам, сегодня индекс МосБиржи может подрасти, протестировав в течение дня отметку 3250 пунктов. Поводов для излишнего оптимизма не так много, Brent торгуется немногим выше 80 долл./барр., пара доллар-рубль остаётся вблизи 92 руб. В то же время поддержать рынок вновь должны акции Сбербанка, кроме этого, дивидендный ожидания будут подогревать интерес к акциям нефтегазовых компаний.