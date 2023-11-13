Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 5 793,2402 руб/1 г золота и 66,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 793,2402 руб.

1 грамм серебра - 66,7400 руб.

1 грамм платины - 2 568,9199 руб.

1 грамм палладия - 3 033,5801 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3699 р. (0,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,63%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,9301 р. (1,23%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7900 р. (1,03%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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