ПСБ: Индекс МосБиржи завершил вчерашние торги ниже отметки 3200 пунктов

После пяти дней консолидации в узком диапазоне, российский рынок накрыла волна распродаж. Наибольшие потери понесли сильно выросшие в этом году акции 2 и 3 эшелонов. Под давлением также были голубые фишки, но их снижение было заметно ниже. Объёмы торгов достигли максимального значения с 27 октября, составив в итоге 68,9 млрд руб. Среди акций, входящих в индекс МосБиржи, хуже остальных выглядели бумаги из потребсектора. Ускорили падение акции Соллерс, вчера они достигли своей 200-дневной средней. Последний раз бумаги компании тестировали её в конце октября 2022 года.

Под сильным давлением были также бумаги КАМАЗа. В данном случае мы считаем, что сильное падение этих акций даёт интересные перспективы для покупок после завершения фазы снижения благодаря сильному фундаментальному профилю этих компаний. Переписали локальный минимум акции Сегежи, ниже 1400 руб. опустились расписки Русагро. Несмотря на явное преобладание негативных настроений некоторые бумаги смогли подорожать вчера. Акции Яндекса поднялись к отметке 2600 руб. после новой порции новостей о реструктуризации бизнеса. Продолжили дорожать бумаги Полюса, что может быть вызвано ростом мировых цен на золото. Лидером стали бумаги Распадской, прибавив за торговую сессию 3,5%. В плюсе завершили день также акции HeadHunter, ФосАгро, Globaltrans и «префы» Татнефти.