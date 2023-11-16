Комментарии

ПСБ: Сегодня выраженная инерция к снижению доллара может сохраниться

Евгений Локтюхов, ПСБ

По итогам торгов в среду рубль вновь, второй день подряд, заметно укрепился к основным валютам: курсы доллара и юаня снизились  до 89,46 руб. и 12,3 руб. соответственно,  обновив минимумы с начала июля. Объемы торгов также существенно выросли, что, на наш взгляд, связано как с увеличением предложения как со стороны экспортеров, так и со стороны спекулятивных игроков, активизировавшихся на фоне технической уязвимости ключевых валют, а также видов на ослабление спроса со стороны импорта.
 
На старте сегодняшних торгов рубль продолжает тяготеть к развитию фазы укрепления. Склонны ждать сохранения давления на доллар. Сегодня целью по американской валюте видим переход в более низкий диапазон, зону 87,5-88,5 руб.
В целом рассчитываем, что пара доллар-рубль ближе к налоговому периоду (28 ноября) сумеет пойти ниже и сможет приблизиться к 83-85 руб., выглядящей, по нашему мнению, базовой технической целью отката.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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