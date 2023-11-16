Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 16 ноября: 89,4565 руб/доллар США и 97,1334 руб/евро

ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 89,4565 руб.
  • 1 евро - 97,1334 руб.
  • 10 китайских юаней - 123,3480 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,8005 р. (1,97%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6447 р. (0,66%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,6000 р. (1,28%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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