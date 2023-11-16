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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 ноября: 5 663,1699 руб/1 г золота и 64,2800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 663,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,2800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 522,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 876,0901 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7802 р. (0,05%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,76%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,4501 р. (1,14%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,6701 р. (1,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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