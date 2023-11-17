ПСБ: В четверг индекс МосБиржи опустился ниже отметки 3200 пунктов на фоне продолжающегося отката нефтяных котировок

Объёмы торгов сократились, показав минимальное значение с 6 ноября, составив в итоге 47,3 млрд руб. Хуже остальных выглядел нефтегазовый сектор, что вполне ожидаемо после того, как цена Brent ушла ниже 80 долл./барр. Кроме этого, в данном случае негативно сказывается укрепление рубля, а также то, что все ключевые нефтяные компании уже приняли решение по дивидендам. К концу торгов ниже 280 руб. оказались бумаги Сбербанка, после бурного роста накануне заметные потери понесли акции СПБ Биржи. Бумаги Мечела продолжают дорожать, не обращая внимание на общерыночные настроения. Однако даже они довольно сильно откатились от дневных пиков. Так обыкновенные и привилегированные акции компании потеряли по 4,2% после достижения локальных максимумов. Против рынка двигались бумаги ВСМПО-Ависма.

Впрочем, они торгуются на 26% ниже уровней середины сентября. В потребсекторе сильно подорожали бумаги автопроизводителей. За два последних дня акции Соллерс выросли на 27%. При сохранении такой динамики уже сегодня бумаги компании могут полностью восстановить все потери последних дней. Против рынка двигались расписки Ozon. Помимо публикации отёчности, появились сообщения о том, что компания подтверждает намерение произвести редомициляцию. Продолжили восходящую динамику акции Cian в преддверии публикации отчётности 21 ноября. Вероятно, инвесторы ожидают услышать от компании текущий статус по процессу редомициляции. Из прочих бумаг отметим акции МТС, которые ощутимо просели после публикации финансовых результатов за III квартал. СД Совкомфлота неожиданно рекомендовал промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 6,32 руб./акцию. Бумаги компании отреагировали снижением. Учитывая наши ожидания по динамике прибыли компании, размер дивиденда выглядит слишком маленьким. На следующей неделе будет представлена финансовая отчётность, после чего можно будет понятно, смогут ли оправдаться ожидания рынка на то, что за 2023 год Совкомфлот выплатит 18 рублей на акцию.