Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 ноября: 5 599,8599 руб/1 г золота и 66,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 17 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 599,8599 руб.

1 грамм серебра - 66,9500 руб.

1 грамм платины - 2 565,1499 руб.

1 грамм палладия - 2 919,7500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,3099 р. (1,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,6700 р. (4,15%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,8199 р. (1,70%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,6599 р. (1,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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